Apple TV sbírá další nominace! Pluribus, Severance i F1 bojují o prestižní ceny

Apple TV
Martin Hradecký
Na letošních Critics Choice Awards bude Apple TV rozhodně slavit. S celkem 26 nominacemi v rámci 20 kategorií potvrzuje, že jeho seriály a filmy patří mezi špičku současné televizní tvorby.

Pluribus mezi nejlepšími dramaty

Největší pozornost vzbudil seriál Pluribus, který i přes svou nedávnou premiéru získal dvě nominace – včetně prestižní kategorie Nejlepší dramatický seriál a také za herecký výkon Rhey Seehorn. Výrazný úspěch zaznamenal i film F1, který boduje hned v sedmi technických kategoriích. Severance se opět prosadil mezi dramaty a The Morning Show i letos zaujala svými vedlejšími rolemi. The Studio zabodovalo jako komedie, zatímco Dope Thief a Chief of War míří do finále mezi limitovanými sériemi.

Kompletní přehled nominací Apple TV+

  • F1 The Movie: kamera, střih, vizuální efekty, kaskadérské scény, píseň, hudba, zvuk
  • Severance: nejlepší drama, herec (Adam Scott), herečka (Britt Lower), vedlejší herec (Tramell Tillman)
  • The Morning Show: vedlejší role (Billy Crudup, Nicole Beharie, Greta Lee)
  • The Studio: nejlepší komedie, herec (Seth Rogen), vedlejší herec (Ike Barinholtz)
  • Dope Thief: nejlepší limitovaná série, herec (Brian Tyree Henry), vedlejší herec (Wagner Moura)
  • Pluribus: nejlepší drama, herečka (Rhea Seehorn)
  • Chief of War: nejlepší limitovaná série
  • Murderbot: herec v komedii (Alexander Skarsgård)
  • The Gorge: nejlepší televizní film
  • Acapulco: nejlepší zahraniční seriál
Ceny budou předány 4. ledna 2026 a večerem provede komička Chelsea Handler. Služba Apple TV je k dispozici za 199 Kč měsíčně a nabízí hity jako Severance, The Studio, The Morning Show nebo Shrinking.

