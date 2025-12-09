Apple TV sbírá další nominace! Pluribus, Severance i F1 bojují o prestižní ceny

Na letošních Critics Choice Awards bude Apple TV rozhodně slavit. S celkem 26 nominacemi v rámci 20 kategorií potvrzuje, že jeho seriály a filmy patří mezi špičku současné televizní tvorby.
Pluribus mezi nejlepšími dramaty
Největší pozornost vzbudil seriál Pluribus, který i přes svou nedávnou premiéru získal dvě nominace – včetně prestižní kategorie Nejlepší dramatický seriál a také za herecký výkon Rhey Seehorn. Výrazný úspěch zaznamenal i film F1, který boduje hned v sedmi technických kategoriích. Severance se opět prosadil mezi dramaty a The Morning Show i letos zaujala svými vedlejšími rolemi. The Studio zabodovalo jako komedie, zatímco Dope Thief a Chief of War míří do finále mezi limitovanými sériemi.
Kompletní přehled nominací Apple TV+
- F1 The Movie: kamera, střih, vizuální efekty, kaskadérské scény, píseň, hudba, zvuk
- Severance: nejlepší drama, herec (Adam Scott), herečka (Britt Lower), vedlejší herec (Tramell Tillman)
- The Morning Show: vedlejší role (Billy Crudup, Nicole Beharie, Greta Lee)
- The Studio: nejlepší komedie, herec (Seth Rogen), vedlejší herec (Ike Barinholtz)
- Dope Thief: nejlepší limitovaná série, herec (Brian Tyree Henry), vedlejší herec (Wagner Moura)
- Pluribus: nejlepší drama, herečka (Rhea Seehorn)
- Chief of War: nejlepší limitovaná série
- Murderbot: herec v komedii (Alexander Skarsgård)
- The Gorge: nejlepší televizní film
- Acapulco: nejlepší zahraniční seriál
Fotogalerie
Ceny budou předány 4. ledna 2026 a večerem provede komička Chelsea Handler. Služba Apple TV je k dispozici za 199 Kč měsíčně a nabízí hity jako Severance, The Studio, The Morning Show nebo Shrinking.