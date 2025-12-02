Zavřít reklamu

Co nejvíc táhne na Apple TV? Tohle byste si určitě netipnuli

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple TV je tradičně spojována především s kvalitními seriály a filmy. Ovšem nové informace naznačují, že letos měly velký dopad na růst předplatitelů také sportovní přenosy. Podle nejnovější zprávy mapující přihlašování uživatelů v období od dubna do září letošního roku patřily mezi největší lákadla zápasy Major League Baseball. Analýza společnosti Antenna ukazuje, že baseballové přenosy překonaly v počtu nových registrací i tak výrazné tituly, jako jsou The Morning Show nebo Your Friends & Neighbors. Absolutním rekordmanem byl květnový duel Los Angeles Dodgers proti New York Yankees, který přinesl Applu přes 720 tisíc nových předplatitelů.

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Vstoupit do galerie

Z deseti nejsilnějších momentů v rámci přihlašování připadá hned šest na jednotlivá baseballová utkání. Kompletní přehled hlavních tahounů předplatného mezi dubnem a zářím uvádí například duely Yankees vs. Phillies, Phillies vs. Mets či Giants vs. Rangers. Tyto údaje jsou obzvláště zajímavé vzhledem k tomu, že Apple oficiální statistiky o počtech předplatitelů ani nejúspěšnějších pořadech nezveřejňuje. Antenna však v rámci hollywoodského streamovacího průmyslu patří mezi skutečně respektované poskytovatele dat. Zůstává však nezodpovězeno, kolik z uživatelů, kteří si službu aktivovali kvůli konkrétním zápasům, nakonec u předplatného zůstalo. Podle komentářů odborníků je pravděpodobné, že část diváků po skončení sezóny předplatné zruší. V příštím roce plánuje Apple TV nabídnout přístup nejen k MLB, ale i k Formuli 1 a MLS, aniž by se navýšila cena, což může být pro sportovní fanoušky skutečně zajímavé.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.