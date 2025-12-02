Co nejvíc táhne na Apple TV? Tohle byste si určitě netipnuli

Apple TV je tradičně spojována především s kvalitními seriály a filmy. Ovšem nové informace naznačují, že letos měly velký dopad na růst předplatitelů také sportovní přenosy. Podle nejnovější zprávy mapující přihlašování uživatelů v období od dubna do září letošního roku patřily mezi největší lákadla zápasy Major League Baseball. Analýza společnosti Antenna ukazuje, že baseballové přenosy překonaly v počtu nových registrací i tak výrazné tituly, jako jsou The Morning Show nebo Your Friends & Neighbors. Absolutním rekordmanem byl květnový duel Los Angeles Dodgers proti New York Yankees, který přinesl Applu přes 720 tisíc nových předplatitelů.
Z deseti nejsilnějších momentů v rámci přihlašování připadá hned šest na jednotlivá baseballová utkání. Kompletní přehled hlavních tahounů předplatného mezi dubnem a zářím uvádí například duely Yankees vs. Phillies, Phillies vs. Mets či Giants vs. Rangers. Tyto údaje jsou obzvláště zajímavé vzhledem k tomu, že Apple oficiální statistiky o počtech předplatitelů ani nejúspěšnějších pořadech nezveřejňuje. Antenna však v rámci hollywoodského streamovacího průmyslu patří mezi skutečně respektované poskytovatele dat. Zůstává však nezodpovězeno, kolik z uživatelů, kteří si službu aktivovali kvůli konkrétním zápasům, nakonec u předplatného zůstalo. Podle komentářů odborníků je pravděpodobné, že část diváků po skončení sezóny předplatné zruší. V příštím roce plánuje Apple TV nabídnout přístup nejen k MLB, ale i k Formuli 1 a MLS, aniž by se navýšila cena, což může být pro sportovní fanoušky skutečně zajímavé.