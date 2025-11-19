Přijde Apple o MLS dřív, než se očekávalo?

Apple před pár dny oznámil, že veškeré zápasy MLS budou nově součástí běžného předplatného Apple TV a to bez nutnosti kupovat MLS Season Pass. Jak se však zdá, zde dobré zprávy (možná) končí. Podle nejnovějších informací totiž Apple a Major League Soccer přepracovali celé své partnerství a hlavní úpravou je předčasný konec smlouvy už v roce 2029. Původně měla dohoda běžet deset let, tedy do roku 2032. Teď se ale obě strany rozhodly zkrátit ji o více než tři roky. Podle Sportica byla MLS o změnách informována na interním setkání na Floridě.
Zkrácení smlouvy nicméně nemusí nutně znamenat konec spolupráce. Podle některých analytiků totiž spíš vytváří prostor pro nové možnosti spolupráce. Rok 2026 bude totiž díky mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku obrovským momentem pro fotbal na severoamerickém kontinentu. A MLS bude mít po turnaji mnohem jasnější představu o tom, jak velký zájem může očekávat a jakou cenu si na trhu říct příště. Nechme se tedy překvapit, jakou budoucnost fotbal na Apple TV čeká.