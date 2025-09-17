Apple TV+ slaví úspěch na Emmy! Severance a The Studio ovládly večer

Apple TV+ zažilo triumfální večer na 77. ročníku cen Primetime Emmy, když projekty Severance a The Studio získaly nejvíce ocenění ve svých kategoriích. Platforma si odnesla celkem 22 výher.
The Studio: historicky nejúspěšnější komediální novinka
Komedie The Studio se stala nejvíce oceňovaným seriálem večera a zároveň nejúspěšnější debutovou komedií v historii Emmy. Seth Rogen, který ztvárnil šéfa upadajících Continental Studios, si odnesl cenu za nejlepšího herce v komediálním seriálu. Výrazně uspěl i jako scenárista a režisér spolu s Evanem Goldbergem. Seriál získal celkem 13 ocenění, včetně kategorií Outstanding Comedy Series, Outstanding Casting a Outstanding Music Supervision. Mezi hostujícími hvězdami zazářili Bryan Cranston, Zoë Kravitz či Martin Scorsese.
Severance: nejvíce oceněné drama večera
Psychologické drama Severance, pojednávající o zaměstnancích společnosti Lumon Industries, kteří jsou odříznuti od vzpomínek na svůj osobní život, si odneslo 8 cen. Britt Lower získala cenu pro nejlepší herečku v dramatickém seriálu, Tramell Tillman pro nejlepšího herce ve vedlejší roli a Merritt Wever za nejlepší hostující herečku. Seriál triumfoval také v technických kategoriích, například za Outstanding Title Design či Outstanding Music Composition.
Jednu cenu přidal i špionážní seriál Slow Horses, kde Adam Randall získal ocenění za režii.
Přestože Severance dominoval ve většině kategorií, hlavní cenu za Outstanding Drama Series si nakonec odnesl konkurenční seriál The Pitt z produkce HBO. Celkově však večer znamenal pro Apple TV+ obrovský úspěch a upevnění jeho pozice mezi streamovacími giganty.