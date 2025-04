Apple ukázal, kde natáčí fenomenální seriál Severance

Apple o víkendu uspořádal speciální událost s názvem „Lumon Event“ na ikonickém místě Bell Works v New Jersey, kde se natáčí exteriéry kanceláří fiktivní společnosti Lumon ze seriálu Severance. Akce byla věnovaná oslavě druhé řady tohoto oceňovaného sci-fi dramatu z produkce Apple TV+ a přilákala fanoušky, novináře i členy hereckého obsazení.

Na akci dorazili tvůrci i hvězdy seriálu, kteří se podělili o své zážitky z natáčení a zároveň si užili neformální setkání s fanoušky. Šlo především o příležitost oslavit úspěch Severance, a jak s nadsázkou uvedl Apple, „Lumon je vždy hrdý na to, že může nabídnout večer schváleného veselí.“ Apple na svém YouTube kanálu zveřejnil krátké video, které nabízí pohled do zákulisí celé této akce. Záběry zachycují tematické dekorace, setkání fanoušků s herci a atmosféru připomínající svět samotného seriálu. Bell Works se na jeden večer proměnilo v plnohodnotné sídlo Lumonu a přeneslo návštěvníky přímo do děje seriálu. Přestože mnoho fanoušků doufalo v oznámeni třetí řady Severance, k ničemu takovému nedošlo. Akce byla čistě oslavou dosavadního úspěchu a neformálním poděkováním komunitě, která seriál podporuje. Video z této akce můžete vidět pod odstavcem.