Na Apple TV+ se chystá pokračování fenomenálního filmu Greyhound!

Zdá se, že Apple TV+ sází na jistotu a své diváky chce kromě nové tvorby bavit i pokračováním té, která na této streamovací službě již sklízela úspěch. Nyní se totiž začalo poměrně nahlas šuškat o tom, že se do služby chystá pokračování filmu Greyhound. Ten byl přitom jedním z prvních výrazných filmů, který na této platformě zazářil, a to jednak pro své zasazení do druhé světové války a jednak díky řadě skvělých herců v čele s Tomem Hanksem v hlavní roli.

Film si v minulosti vysloužil nominaci na Oscara a stal se jedním z prvních tahounů nové streamovací služby. Nelze se tak příliš divit, že se údajně na Apple TV+ vrací skrze pokračování. To předpovídají zdroje portálu Deadline, dle kterých se na sequelu podílí stejný tým jako u původního filmu. Hvězdný Tom Hanks pak nejen opět ztvární hlavní roli, ale dokonce zároveň napsal i scénář. Režie se ujme Aaron Schneider a na produkci bude dohlížet Gary Goetzman. Jednání probíhají i s dalšími herci z prvního dílu, včetně Stephena Grahama, který nedávno zazářil v hitu Adolescence na Netflixu.

Fotogalerie Greyhound Apple TV+ 5 Greyhound Apple TV+ 4 Greyhound Apple TV+ 3 Greyhound Apple TV+ 2 Greyhound Apple TV+ 1 Vstoupit do galerie

Natáčení by mělo začít v lednu 2026 v australském Sydney, což znamená, že premiéra na Apple TV+ se očekává nejdříve na konci roku 2026, možná pak ještě později. Co se pak týče děje, pokračování má sledovat další kapitolu příběhu kapitána Krause a posádky torpédoborce Greyhound, kteří se po vylodění v Normandii přesunou na Tichomořské bojiště, aby pomohli zvrátit průběh války. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že vzhledem k tomu, jak rád Apple tvorbu na Apple TV+ škrtá, zatím nemá ve výsledku smysl příliš jásat. Dokud totiž snímek nedorazí nebo nebude minimálně potvrzen ze strany Applu, jistý samozřejmě není.