Ubisoft naděluje! Stáhněte si zdarma parádní fan kit Assassin’s Creed se spoustou tapet pro mobil, tablet i PC

Jiří Filip
Pokud patříte mezi příznivce herní série Assassin’s Creed, zbystřete. Ubisoft se vás totiž nyní rozhodl potěšit zveřejněním nového fan kitu, který obsahuje hrdiny šesti posledních dílů. Ty si můžete díky tomu ve velmi zdařilé grafické formě nastavit coby pozadí plochy na váš mobilní telefon, tablet či počítač. A co je nejlepší – k dispozici jsou různá rozlišení a fan kit je samozřejmě zcela zdarma. Na to, co na vás ve fan kitu čeká, můžete mrknout níže v galerii.

Pár ukázek z fan kitu

FANKIT ACF 1080x1920 ALL NT FANKIT_ACF_1080x1920_ALL_NT
FANKIT ACF 1080x1920 BASIM NT FANKIT_ACF_1080x1920_BASIM_NT
FANKIT ACF 1080x1920 BAYEK NT FANKIT_ACF_1080x1920_BAYEK_NT
FANKIT ACF 1080x1920 EIVOR NT FANKIT_ACF_1080x1920_EIVOR_NT
FANKIT ACF 1080x1920 JACOB NT FANKIT_ACF_1080x1920_JACOB_NT
FANKIT ACF 1080x1920 KASSANDRA NT FANKIT_ACF_1080x1920_KASSANDRA_NT
FANKIT ACF 1080x1920 NAOE NT FANKIT_ACF_1080x1920_NAOE_NT
FANKIT 2560x1440 ALL NT FANKIT_2560x1440_ALL_NT
FANKIT 2560x1440 BASIM NT FANKIT_2560x1440_BASIM_NT
FANKIT 2560x1440 BAYEK NT FANKIT_2560x1440_BAYEK_NT
FANKIT 2560x1440 EIVOR NT FANKIT_2560x1440_EIVOR_NT
FANKIT 2560x1440 JACOB NT FANKIT_2560x1440_JACOB_NT
FANKIT 2560x1440 KASSANDRA NT FANKIT_2560x1440_KASSANDRA_NT
FANKIT 2560x1440 NAOE NT FANKIT_2560x1440_NAOE_NT
Pokud se vám fan kit líbí a rádi byste si jej na plochu svého zařízení nastavili, stáhněte si přes odkaz níže složku, ve které jsou k dispozici všechny formáty a pozor, na výběr budete mít dokonce jak verze bez textu jen s hlavním hrdinou, tak i verze s textem, konkrétně pak jménem hrdiny daného dílu. Máte-li tedy k Assassin’s Creed slabost, tohle je určitě něco, co by vám chybět nemělo.

Fan kit série Assassin’s Creed stáhnete zdarma zde

