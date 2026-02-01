Ubisoft naděluje! Stáhněte si zdarma parádní fan kit Assassin’s Creed se spoustou tapet pro mobil, tablet i PC

Pokud patříte mezi příznivce herní série Assassin’s Creed, zbystřete. Ubisoft se vás totiž nyní rozhodl potěšit zveřejněním nového fan kitu, který obsahuje hrdiny šesti posledních dílů. Ty si můžete díky tomu ve velmi zdařilé grafické formě nastavit coby pozadí plochy na váš mobilní telefon, tablet či počítač. A co je nejlepší – k dispozici jsou různá rozlišení a fan kit je samozřejmě zcela zdarma. Na to, co na vás ve fan kitu čeká, můžete mrknout níže v galerii.
Pár ukázek z fan kitu
Pokud se vám fan kit líbí a rádi byste si jej na plochu svého zařízení nastavili, stáhněte si přes odkaz níže složku, ve které jsou k dispozici všechny formáty a pozor, na výběr budete mít dokonce jak verze bez textu jen s hlavním hrdinou, tak i verze s textem, konkrétně pak jménem hrdiny daného dílu. Máte-li tedy k Assassin’s Creed slabost, tohle je určitě něco, co by vám chybět nemělo.