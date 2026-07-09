Skvělá zpráva pro všechny hráče. Tyto dvě povedené pecky si můžete stáhnout úplně zadarmo

Epic Games Store pokračuje ve své tradiční rozdávačce her zdarma a ani tento týden rozhodně není co vytýkat. Až do příštího čtvrtka si totiž můžete bez jakýchkoliv poplatků přidat do své knihovny hned dva zajímavé tituly, které by jinak byly placené. Stačí je během akce aktivovat a zůstanou vám už napořád. Tentokrát potěší jak fanoušky automatizace a budování základen, tak i hráče, kteří dávají přednost manažerským simulacím. Pokud si tedy chcete rozšířit herní knihovnu o dvě povedené hry, rozhodně byste tuto nabídku neměli přehlédnout.
Nova Lands
Pokud máte rádi budování základen, automatizaci výroby a objevování nových světů, rozhodně by vám neměla uniknout hra Nova Lands. Ta kombinuje prvky populárních titulů jako Factorio, Forager nebo Satisfactory a přetavuje je do příjemně barevného 2D zpracování. V roli průzkumníka se vydáte kolonizovat soustavu ostrovů, těžit suroviny a postupně budovat stále efektivnější výrobní řetězce. Zpočátku si vystačíte s vlastníma rukama, velmi brzy ale začnete vyrábět robotické pomocníky, kteří většinu práce převezmou za vás. Díky tomu se můžete soustředit na rozšiřování základny, výzkum nových technologií a odemykání dalších možností.
Každý nově objevený ostrov přináší jiné suroviny, nepřátele i překážky, takže se hra příjemně obměňuje a jen tak neomrzí. Nechybí ani souboje s různými nepřáteli, kteří dokážou průzkum i budování pořádně zkomplikovat. Přesto je hlavním tahákem právě pocit z neustálého zefektivňování výroby a sledování toho, jak vaše impérium funguje prakticky samo. Nova Lands navíc potěší příjemnou grafikou, pohodovou atmosférou i intuitivním ovládáním, díky kterému se do ní snadno dostanou i méně zkušení hráči. Pokud hledáte odpočinkovou, ale zároveň návykovou strategii s důrazem na automatizaci, rozhodně stojí za vyzkoušení.
Nova Lands si můžete zdarma stáhnout zde
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Tattoo Tycoon
Pokud je vám bližší podnikání než budování výrobních linek, mohla by vás zaujmout hra Tattoo Tycoon. V ní se ujmete vedení vlastního tetovacího studia, které budete postupně rozšiřovat z malé provozovny až na vyhlášený podnik. Vaším úkolem bude přijímat zákazníky, zaměstnávat nové tatéry, investovat do vybavení a pečlivě hlídat ekonomiku celého studia. Každé rozhodnutí přitom ovlivňuje spokojenost klientů i rychlost, s jakou se bude vaše podnikání rozvíjet. Postupně odemykáte nové styly tetování, dekorace i další možnosti, jak přilákat více zákazníků.
Nechybí ani nutnost efektivně organizovat práci zaměstnanců, aby studio fungovalo co nejlépe a zbytečně nevznikaly prostoje. Hra staví především na příjemném managementu a postupném rozvoji, díky čemuž dokáže zabavit na dlouhé hodiny. Barevná grafika a jednoduché ovládání navíc zajišťují, že se do ní dostanou i hráči, kteří s podobným žánrem nemají velké zkušenosti. Potěší také pravidelné odemykání nového obsahu, které motivuje pokračovat dál. Tattoo Tycoon je zkrátka příjemnou manažerskou hrou pro každého, kdo si chce vyzkoušet, jaké je to vybudovat úspěšné tetovací studio od úplných základů.
Tattoo Tycoon si můžete zdarma stáhnout zde
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