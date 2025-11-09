Recenze Beats iPhone 17 Pro Case: obal který jsem po týdnu vrátil zpět do Apple Store

S novým iPhonem přichází každý rok také nové obaly a to jak přímo z dílny Applu, tak také její dceřiné společnosti Beats. Právě obaly od Beats jsem si za poslední roky oblíbil a používám je v podstatě od chvíle, kdy tato primárně audio značka začala vyrábět také vlastní příslušenství v podobě obalů a kabelů. K iPhone 17 Pro jsem si pořídil obal, který nese označení Beats iPhone 17 Pro Case a jedná se o nejlevnější obal z řady Beats pro iPhone 17 Pro
Samotný obal je fajn a to jak materiálem tak samozřejmě zpracováním, i když už Apple nemá z mého pohledu tak pěkné barvy jako dřív, i z těch letošních se dá vybrat. Přesto mám pocit, že u verzí pro iPhone 16 Pro byla mnohem větší hloubka ve všech barvách a obaly připomínaly metalický lak na autě, což už letos neplatí a je to škoda.
Fotogalerie
Co je však největší problém obalu a také důvod proč jsem ho po pár dnech používání vrátil s tím, jsem si koupil klasický silikonový obal od Applu. Je exstrémní klouzání v ruce. Měl jsem pocit, že držím v ruce kostku mokrého mýdla a ne obal na telefon. Zvlášť v situacích kdy budete mít například trochu spocené ruce si nedovedu vůbec představit tento obal používat. Je to škoda, protože v případě iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro jsem obaly od Beats miloval, ale letos jej bohužel musím vynechat.