Změna, která se dotkne každého. Apple od základů mění App Store a začne sledovat, co na iPhonu děláte

Najít dnes v App Storu zajímavou novou aplikaci není zrovna jednoduché. Obchod od Applu obsahuje miliony aplikací a her, přičemž většina uživatelů se při hledání novinek stejně pohybuje mezi žebříčky nejstahovanějších titulů, doporučeními editorů nebo výsledky vyhledávání. Apple si je ale zjevně vědom toho, že tento přístup už přestává stačit. Proto nyní přichází s novou funkcí nazvanou Personalized Collections, která má změnit způsob, jakým budou uživatelé objevovat nový obsah. Místo univerzálních doporučení začne App Store nabízet personalizované kolekce aplikací a her sestavené podle zájmů a chování konkrétního uživatele.
App Store vás začne lépe poznávat
Nový systém bude vycházet z toho, jaké aplikace používáte, co si stahujete a o jaký obsah se dlouhodobě zajímáte. Pokud například často pracujete s fotografiemi, App Store vám může nabídnout nové editory, nástroje pro úpravu videa nebo kreativní aplikace. Hráčům naopak zobrazí zajímavé herní novinky odpovídající jejich preferencím.
Zajímavostí je, že Apple nechce uživatele nechat tápat v tom, proč se konkrétní aplikace v doporučeních objevila. Součástí novinky jsou proto také takzvané App Notes, tedy krátké vysvětlivky, které objasní důvod doporučení. Uživatel tak lépe pochopí, proč mu systém danou aplikaci nabízí.
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Výhoda pro uživatele i vývojáře
Nejde však jen o změnu pro běžné uživatele. Apple současně výrazně rozšiřuje možnosti propagace aplikací pro vývojáře. Nově budou moci využívat bohatší obrázky a videa přímo ve výsledcích vyhledávání nebo na stránkách svých aplikací. Cílem je umožnit jim lépe představit nové funkce, sezónní obsah nebo důležité aktualizace.
Vývojáři navíc získají novou knihovnu marketingových materiálů, díky které budou moci jednoduše spravovat a opakovaně využívat grafické podklady napříč různými kampaněmi. Apple jim rovněž umožní schvalovat některé marketingové prvky samostatně bez nutnosti vydávat celou novou verzi aplikace.
Další krok směrem k personalizaci
Celá novinka dobře zapadá do směru, kterým se Apple v posledních letech vydává. Ať už jde o doporučování hudby v Apple Music, filmů v Apple TV+ nebo obsah v aplikaci Fotky, stále více funkcí se snaží přizpůsobovat konkrétnímu uživateli. App Store byl v tomto směru až překvapivě konzervativní a dlouho fungoval především jako klasický katalog aplikací.
To se nyní začíná měnit. Pokud bude systém doporučení fungovat dobře, může se z App Storu stát mnohem zajímavější místo pro objevování nových aplikací než doposud. A vzhledem k tomu, kolik kvalitních titulů dnes v záplavě konkurence zapadá, by z toho mohli těžit nejen vývojáři, ale především samotní uživatelé.