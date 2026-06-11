Velká čistka iPhone začíná! Apple v tichosti mění pravidla a z App Store smaže tisíce aplikací

App Store čeká výrazná očista. Apple zpřísnil pravidla pro schvalování aplikací a dal jasně najevo, že už nechce tolerovat nekvalitní, okopírované nebo dlouhodobě neudržované tituly. Nová pravidla míří nejen na vývojáře „rychlokvašek“, ale i na aplikace s uživatelským obsahem nebo zneužívání funkcí systému k nevyžádaným sdělením.
Apple tento týden aktualizoval svá pravidla pro schvalování aplikací v App Storu a vyslal vývojářům poměrně jasný vzkaz: doba jednoduchých kopií a aplikací vytvořených jen proto, aby zaplnily další místo v obchodě, se chýlí ke konci. Společnost zpřesnila formulace týkající se takzvaného spamu a nízkokvalitních aplikací a naznačila, že se nechystá pouze přísněji posuzovat nové příspěvky, ale může sáhnout i k odstraňování již existujících titulů.
Dosud pravidlo 4.3 upozorňovalo vývojáře především na to, aby nepřidávali další aplikace do kategorií, které jsou již přesycené. Apple nově používá mnohem důraznější jazyk. Výslovně uvádí, že aplikace nerozeznatelné od těch, které jsou v App Storu běžně dostupné, zhoršují vyhledávání, snižují celkovou kvalitu obchodu a poškozují jak uživatele, tak samotné vývojáře.
Zvláštní pozornost Apple věnuje kategoriím, které označuje za dlouhodobě zavedené a přeplněné. Mezi ně řadí například seznamovací aplikace, svítilny, generátory zvukových efektů, aplikace s tapetami, jednoduché časovače nebo věštby. Nové aplikace z těchto oblastí budou schváleny pouze tehdy, pokud nabídnou skutečně odlišný nebo výrazně vylepšený zážitek. Nestačí tedy změnit grafiku, přidat reklamy a vydat další variaci na již existující koncept.
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Apple zároveň upozorňuje, že některé typy aplikací považuje za nekvalitní už ze své podstaty. Jmenovitě zmiňuje aplikace zaměřené na říhání a prdění, digitální verze Kámasútry nebo jednoduché alkoholové hry. Podle společnosti nepřinášejí App Storu žádnou přidanou hodnotu a opakované pokusy o jejich publikaci mohou vést nejen k odmítnutí konkrétní aplikace, ale v krajním případě i k vyloučení vývojáře z programu Apple Developer Program.
Významná změna se týká také aplikací pracujících s uživatelsky generovaným obsahem. Apple nově jednoznačně stanovuje, že za odstranění závadného obsahu odpovídají samotní vývojáři. Pokud firma objeví obsah porušující pravidla App Storu, podmínky služby nebo komunitní standardy, může po provozovateli požadovat nejen jeho odstranění, ale také předložení konkrétního plánu, jak bude podobným situacím předcházet v budoucnu.
Pokud vývojář nedokáže prokázat, že má funkční systém moderace a nápravy, může být jeho aplikace z App Storu dočasně nebo trvale odstraněna. Opakované nebo závažné porušování pravidel pak může vést až k ukončení účasti v programu Apple Developer Program. Tato změna přichází v době, kdy Apple čelí stále složitějším otázkám spojeným s moderací obsahu v aplikacích využívajících umělou inteligenci a komunitní příspěvky.
Další novinka se týká funkce Live Activities. Apple doplnil pravidlo 4.5.3 o zákaz využívání těchto interaktivních oznámení ke spamu, phishingovým praktikám nebo rozesílání nevyžádaných sdělení. Funkce, která měla uživatelům přinášet užitečné informace v reálném čase, tak nově podléhá přísnější kontrole, aby nedocházelo k jejímu zneužívání pro marketingové účely.
Přestože se může zdát, že jde jen o administrativní změny v dokumentaci, jejich dopad může být značný. App Store dnes obsahuje miliony aplikací a orientace v nich není vždy jednoduchá. Pokud Apple skutečně začne odstraňovat dlouhodobě neaktualizované a nezajímavé tituly, mohl by se obchod stát přehlednějším místem, kde budou mít větší šanci uspět kvalitní projekty s originálními nápady.
Z pohledu běžných uživatelů tak může jít o vítanou změnu. Vývojáři naopak dostávají jasný signál, že v roce 2026 už nestačí vytvořit další kopii populární aplikace a doufat, že si najde své publikum. Apple chce, aby App Store nabízel skutečnou přidanou hodnotu. A tentokrát dává velmi jasně najevo, že je připraven kvalitu svého obchodu vymáhat důsledněji než kdy dříve.