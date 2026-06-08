Apple chystá velké změny v App Storu. Vývojáři získají nové možnosti propagace, předplatného i monetizace

Apple představil rozsáhlou sadu novinek pro App Store, které mají během letošního roku pomoci vývojářům efektivněji propagovat jejich aplikace, získávat nové uživatele a budovat udržitelnější byznys. Změny se dotknou nejen marketingových nástrojů a objevování aplikací, ale také předplatných, balíčků aplikací či rodičovské kontroly.
Nové možnosti propagace aplikací
Vývojáři budou nově moci využívat takzvané Creative Assets, tedy bohaté grafické prvky a videa zobrazované přímo v hlavičce produktové stránky aplikace a ve výsledcích vyhledávání App Storu. Vedle klasických screenshotů a videoukázek tak získají další prostor pro prezentaci své značky, sezónních akcí nebo nového obsahu. Tyto materiály budou fungovat také s funkcemi Custom Product Pages a Product Page Optimization, díky čemuž budou moci vývojáři testovat různé varianty prezentace a zjistit, která nejlépe funguje. Součástí App Store Connect bude také nový náhled produktové stránky, který umožní zobrazit výslednou podobu na iPhonu i iPadu v různých jazycích, tmavém režimu i orientacích obrazovky. Nová knihovna Asset Library navíc sjednotí správu marketingových podkladů na jednom místě. Vývojáři budou moci jednoduše znovu využívat již nahrané materiály napříč produktovými stránkami nebo událostmi v aplikacích, aniž by je museli opakovaně nahrávat.
Lepší objevování aplikací
Apple chce uživatelům usnadnit hledání nových aplikací a her. App Store proto získá nové personalizované kolekce doporučení založené na zájmech uživatelů a jejich dosavadním používání zařízení. Součástí novinky budou také takzvané App Notes, tedy krátká vysvětlení, proč byla konkrétní aplikace doporučena právě danému uživateli. Doporučení se budou zobrazovat v sekcích Aplikace, Hry a Vyhledávání a postupně se přizpůsobovat podle stahovaných a používaných aplikací. Personalizované kolekce a App Notes se začínají zavádět již tento týden v angličtině pro uživatele v USA. Další jazyky a regiony budou následovat později. Vývojáři her navíc získají možnost propagovat speciální akce a slevové nabídky přímo v aplikaci Apple Games. Prostřednictvím systému Featuring Nominations budou moci navrhovat časově omezené nabídky redakčnímu týmu App Storu.
Nové možnosti předplatného
Apple výrazně rozšiřuje možnosti předplatného prostřednictvím platformy Apple In-App Purchase. Díky novým funkcím postaveným na StoreKit 2 budou moci vývojáři snadněji nabízet předplatné organizacím, firmám i větším skupinám uživatelů. Podpora hromadných nákupů prostřednictvím Apple Business Manageru a Apple School Manageru umožní firmám a školám nakupovat předplatné ve velkém a jednoduše je přidělovat zaměstnancům či studentům. Další novinkou budou skupinová předplatná. Jeden uživatel bude moci zakoupit více licencí v rámci jediného předplatného a následně pozvat další členy týmu nebo rodiny. Každý člen přitom získá vlastní přístup prostřednictvím svého Apple účtu. Hromadné nákupy budou spuštěny letos na podzim, skupinová předplatná dorazí během zimy.
Balíčky aplikací od různých vývojářů
Zajímavou novinkou jsou také nové App Store Bundles. Ty umožní několika vývojářům spojit své aplikace do jednoho zvýhodněného předplatného. Uživatelé tak budou moci získat přístup k více aplikacím od různých vývojářů za výhodnější cenu, než kdyby si předpláceli každou zvlášť. Apple zároveň představuje funkci Suites, která umožní vytvářet speciální balíčky předplatného, jež nebudou dostupné samostatně.
Nové nástroje proti odchodu předplatitelů
Do App Store Connect přichází také funkce Retention Messaging. Ta vývojářům umožní komunikovat s uživateli ve chvíli, kdy se rozhodnou předplatné zrušit. Vývojáři budou moci nabídnout speciální slevu, bonusový obsah nebo jinou výhodu, která uživatele přesvědčí, aby si předplatné ponechal.
Jednodušší schvalování aplikací
Apple pokračuje také ve zjednodušování procesu schvalování aplikací. Nově bude možné seskupovat více položek In-App Purchase do jediné žádosti o schválení, což výrazně zjednoduší správu aplikací a urychlí celý proces. Zásadní změna čeká také vývojáře aplikací pro Mac. Aplikace publikované v Mac App Storu již nebudou muset podporovat procesory Intel. Vývojáři tak budou moci vytvářet software pouze pro Macy s čipy Apple Silicon.
Nové rodičovské nástroje v iOS 27
Apple zároveň oznámil nové možnosti rodičovské kontroly v systémech iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27. Funkce Time Allowances umožní rodičům lépe řídit čas, který děti tráví v jednotlivých kategoriích aplikací, například v hrách, na sociálních sítích nebo v zábavních aplikacích. Nové rozvrhy používání navíc umožní nastavit, které aplikace budou dětem dostupné v určitou denní dobu. Rodiče tak mohou například během školy nebo domácí přípravy omezit přístup k vybraným aplikacím. Vývojáři budou muset nově přesněji označovat charakter svých aplikací. Aktualizovaný systém věkového hodnocení bude od července vyžadovat informace o tom, zda aplikace obsahuje prvky sociálních sítí, například práci s uživatelským obsahem nebo sociálními feedy. Apple uvádí, že všechny tyto změny mají pomoci vývojářům efektivněji růst, oslovovat nové zákazníky a současně zachovat vysokou úroveň bezpečnosti a důvěry, na které je App Store dlouhodobě postaven.