Jak se seznámit: 5 nejlepších randících aplikací, které vám pomohou v hledání protějšku

Žijeme ve světě moderních technologií, kde najít přátele či lásku jde i pouhým kliknutím v aplikaci. Bohužel, bohudík. Jste-li vyznavači této strategie a rádi se seznamujete online, zde jsou aplikace, které vám možná mohou pomoct. Pokud si tedy nevíte rady s tím, jak se seznámit, následující tipy vám v tom pomohou.

Tinder

Začneme samozřejmě od té nejznámější seznamovací aplikace, kterou je bez diskuze Tinder. Vývojáři se chlubí v App Store, že tato aplikace dosud propojila 30 miliard párů. Po stažení je třeba se samozřejmě registrovat, budete tedy muset vyplnit základní údaje jako e-mail, jméno, datum narození, školu a přidáte fotky. Poté vám budou servírovány fotografie blízko se nacházející příslušníků opačného pohlaví i s údajem, kolik kilometrů je od vás dotyčný vzdálen. Posunutím fotky doleva se podíváte na další fotky, posunutím doprava dáváte like, swipnutím nahoru dokonce super like. Pokud dá tato osoba poté like i vám jste propojeni a můžete si spolu psát.

Badoo

Dvojkou na poli těchto aplikací je Badoo. I zde je samozřejmě třeba registrace vyplnění několika základních osobních údajů. Co se týče Badoo, funguje na zcela totožném principu jako Tinder. Zde ovšem swipnutím nahoru uvidíte informace o profilu. Na základě polohy vám pak aplikace ukáže, které profily jsou vám nejblíže. Můžete tedy dát rovnou srdíčko či dotyčné(mu) napsat zprávu.

eDarling

V App Store je tato aplikace pospána slovy, že jde o „inteligentní randění“, což na první pohled evokuje, že se chce lišit od dvou výše zmíněných aplikací. Jedním z těchto rozumných prvků má být zřejmě skutečnost, že aplikace před registrací tvrdí, že nám denně představí jen několik profilů. Nebudete tedy zahlceni fotografiemi. Ač nejsem fanouškem těchto aplikací, už registrace při eDarling na mě udělala dojem. Aplikace se vás ptá na dosažené vzdělání, etnickou příslušnost, výšku, náchylnost ke stresu, osobní preference apod. Profily potvrzujete a odmítáte stejně jako v předchozích dvou případech, ovšem zde vidíte o profilech i spoustu informací. Aplikace vám denně představí tedy celkem 20 profilů. Výhodou této aplikace může být fakt, že protějšek nehledáte na základě vzhledu, ale zájmů a osobních postojích. Fotografie osoby je totiž zamlžená.

be2

Do této na první pohled nenápadné aplikace se registrujete za pomoci jakéhosi osobnostního testu, kde odpovídáte na otázky typu: „Co očekáváte od svého partnera, Jaká je vaše představa o partnerském životě“ atp. To bude klíčem k tomu, jaké lidi vám aplikace záhy nabídne. I zde vidíte u jiných profilů rozmazané profilové fotky. Klíčem k správnému seznámení mají tedy opět být spíše společné zájmy.

C-date

Tato aplikace je zpočátku velmi podobná aplikaci be2. V osobním popisu ovšem nejde tak do hloubky a ptá se pouze na údaje ohledně vzdělání, data narození, výšky a vztahu k alkoholu či cigaretám. Velkou škodou je, že se zde hodně věcí „točí“ kolem prémiového členství. Často tedy nevidíte ani skutečné jméno osoby. Po kliknutí na profil vidíte pouze údaje a způsobu zprostředkování a sexuálních zálibách, což leckomu asi i stačí. Ať je smyslný sex cokoliv, je v mém okolí u žen nejvíce oblíbený.