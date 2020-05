Jak postavit: Nejlepší mobilní aplikace pro kutily

Výbavou prakticky každého kutila je metr, vodováha, tužka s bločkem, kalkulačka a další nástroje. Pokud mezi tyto kutily patříte, tak vás jistě potěším, jelikož si v tomto článku ukážeme, jak se můžete z klasického kutila přeměnit na moderního kutila. Dnešní chytré telefony toho umí rozhodně více, než jen telefonovat a psát zprávy. Na iPhone je například k dispozici nespočet různých aplikací, které vám dokáží zprostředkovat například měření, vodováhu a další nástroje. O to více vás pak potěším tím, že mnoho těchto nástrojů je v iOS předinstalovaných. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Měření

Metr patří mezi jeden z nejpoužívanějších nástrojů každého kutila. Pokud však chcete rychle změřit nějakou plochu, anebo pokud jste doma metr zapomněli, tak by se vám mohla hodit nativní aplikace Měření. Jedná se o nativní aplikaci od Applu, jenž pro měření okolního prostoru využívá rozšířené reality a samozřejmě výkonu vašeho mobilního zařízení. Používání aplikace je jednoduché – stačí ji zapnout, nechat zařízení zmapovat okolí, a poté začít měřit. Berte samozřejmě v potaz, že aplikace Měření nemusí být na centimetr přesná. Pro správné rozpoznání je nutné mít dostatek světla a platí, že viditelné hrany se samozřejmě měří lépe. Aplikace Měření bývá předinstalovaná, každopádně pokud ji ve vašem iPhonu nemáte, tak ji můžete zdarma stáhnout z App Storu.

Vodováha

Prakticky všechny iPhony disponují gyroskopem, díky kterému dokáží rozpoznat, na jakou stranu jsou otočeny. Díky gyroskopu tak funguje například automatické otočení displeje na výšku či na šířku. Vzhledem k tomu, že gyroskopy bývají vcelku přesné a dokáží data měřit s přesností na stupně, tak je lze využít jakožto vodováhu. Takovou vodováhu má v sobě zabudovanou i iPhone, a to opět v nativní aplikaci. Vodováhu najdete ve výše zmíněné aplikaci Měření – po otevření této aplikace stačí ve spodním menu klepnout na možnost Vodováha. Vodováha funguje i když je zařízení na šířku a i když je na výšku – v obou případech se aplikace přizpůsobí. Berte však na vědomí, že na hranách iPhonu se nachází různá tlačítka, se kterými aplikace Vodováha nepočítá. Proto byste měli vždy telefon položit tak, aby se při měření dotýkal tou stranou, na které se žádné tlačítko nenachází.

Laserová vodováha

V odstavci výše jsme se sice společně už na vodováhu podívali, co si ale budeme nalhávat, jedná se o vcelku jednoduchou aplikaci, která toho moc neumí. Pokud byste chtěli na váš iPhone získat profesionální vodováhu, tak musíte sáhnout po aplikace třetí strany. Jednou z těchto propracovaných aplikací je například Laserová vodováha. Ta nabízí, jak už název napovídá, formu laserového měření. Laser se v tomto případě samozřejmě využívá. Aplikace pro přesné měření používá rozšířenou realitu. Nutno však podotknout, že v tomto případě se aplikace jeví jako velmi přesná (až překvapivě). Pokud byste si tedy chtěli pořídit přesnou měřící aplikaci, sáhněte po Laserová vodováha. Je k dispozici zdarma, avšak pokud se chcete zbavit reklam, budete muset zaplatit.

Psaní poznámek

Při měření či jiné činnosti si občas potřebujete rychle zapsat nějaký rozměr, anebo třeba nějakou poznámku. V tomto případě vám perfektně poslouží nativní aplikace Poznámky, která je opět předinstalovaná v iOS. Na této aplikaci rozhodně není co vysvětlovat – jedná se o klasickou poznámkovou aplikaci. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje, tak můžete sáhnout po jiné aplikaci pro poznámky – například Evernote. Pro ruční psaní poznámek či tvoření jednoduchých náčrtků lze zvolit například aplikaci Draw Editor. Aplikací je k dispozici opravdu mnoho a v tomto případě je rozhodně lepší, abyste si je vyzkoušeli sami a zjistili, které vám vyhovují.

Kalkulačka a převod jednotek

Pokud hledáte kalkulačku pro jednoduché výpočty, tak vám opět může dokonale posloužit nativní Kalkulačka. Pokud chcete objevit rozšířené možnosti nativní Kalkulačky, tak stačí, abyste vaše zařízení otočili na šířku. Pokud vám nativní aplikace Kalkulačka nevyhovuje, tak můžete sáhnout po schopnější aplikaci The Best Calculator. V rámci této aplikace si může zobrazit hned několik různých verzí kalkulaček – například vědeckou. K dispozici jsou také finanční funkce či možnosti pro tvoření grafů. A pokud hledáte aplikaci pro převod jednotek, tak lze opět využít The Best Calculator, anebo můžete sáhnout po aplikaci Unit Converter, která je určená výhradně pro převody jednotek.

Aplikace prodejen pro kutily

V České republice máme k dispozici hned několik různých prodejen pro kutily. Mezi ně patří například HORNBACH, atp. Všechny tyto obchody samozřejmě mají své vlastní webové stránky, kde si můžete objednat různé produkty. V některých případech se však webové stránky nemusí zobrazit dobře, anebo nemusí fungovat podle představ. Některé z těchto prodejen tak nabízí i vlastní aplikace, které jsou k dispozici i na jablečná zařízení.