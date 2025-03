Mac Studio 2024 oficiálně: Přivítejte nejvýkonnější Mac v historii!

Tento týden je na novinky opravdu bohatý. Po včerejším představení iPadů 11 a iPadů Air M3 totiž Apple před malou chvílí odhalil i MacBook Air M4, supervýkonný čip M3 Ultra a spolu s ním i zbrusu nový Mac Studio. Ten se dočkal své poslední aktualizace na WWDC 2023 a tak bylo na čase, aby jej Apple opět oživil výkonnějším čipsetem, což se nyní stalo a to opravdu velkroyse.

Designově vypadá Mac Studio stále stejně, avšak nově si jej lze osadit čipy M4 Max a hlavně pak M3 Ultra, díky kterému se tak tento Mac stává nejvýkonnějším Macem v nabídce Applu vůbec. Tento špičkový stroj se dále může pyšnit podporou Thunderbolt 5, až 512GB operační (RAM) paměti či až 16TB SSD diskem. Jedná se tedy o naprosto nekompromisní pracovní stanici, která i vzhledem k tomu, že je nejvýkonnějším Macem současnosti, logicky uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. To nejdůležitější jsou u něj pak samozřejmě čipy.

Konfigurace s M4 Max

Nové Mac Studio s M4 Max je ideální volbou pro střihače videa, koloristy, vývojáře, inženýry, fotografy, kreativní profesionály a další uživatele, kteří potřebují rychle zpracovávat náročné pracovní postupy. Poskytuje fenomenální jednovláknový výkon procesoru s nejrychlejším procesorovým jádrem na světě a vynikající vícevláknový výkon pro složité pracovní úlohy. Díky až 16jádrovému CPU, až 40jádrovému GPU, více než půl terabytu za sekundu sjednocené šířky paměťového pásma a více než 3× rychlejšímu Neural Engine než M1 Max dokáže Mac Studio s M4 Max neuvěřitelně rychle spouštět modely umělé inteligence přímo v zařízení. Mac Studio s M4 Max je až 3,5× rychlejší než Mac Studio s M1 Max a až 6,1× rychlejší než nejvýkonnější 27palcový iMac s procesorem Intel.

GPU v M4 Max poprvé přináší do Mac Studia pokročilou grafickou architekturu Apple včetně dynamického ukládání do mezipaměti, hardwarově akcelerovaného stínování sítí a druhé generace ray-tracingového enginu pro plynulejší tvorbu obsahu a hraní her. Mac Studio s M4 Max začíná na 36 GB sjednocené paměti s podporou až 128 GB, takže uživatelé mohou dělat vše od rychlého a přesného třídění tisíců obrázků až po vytváření složitých kompozic se stovkami stop, plug-inů a virtuálních nástrojů, které se přehrávají v reálném čase. A díky výkonnému Media Engine v M4 Max, který obsahuje dva akcelerátory ProRes, je výkon Mac Studia vynikající pro kameramany, kteří mohou bez námahy pracovat s několika proudy 4K ProRes.

Konfigurace s M3 Ultra

Mac Studio s M3 Ultra posouvá náročné pracovní postupy na zcela novou úroveň. V zátěžích, které využívají vysoký počet jader CPU a GPU a obrovské množství unifikované paměti, poskytuje téměř 2× vyšší výkon než M4 Max. Mac Studio s M3 Ultra je až 2,6× rychlejší než Mac Studio s M1 Ultra a až 6,4× rychlejší než 16jádrový Mac Pro s procesorem Intel Xeon W. S novým M3 Ultra má Mac Studio až 32jádrový procesor s 24 výkonnými jádry, což je o 50 % více než jakýkoli předchozí čip Ultra a nejvíce jader procesoru v Macu vůbec. Nabízí také až 80jádrový GPU, což je víc než jakýkoli čip Apple Silicon, výkonný 32jádrový Neural Engine pro umělou inteligenci a strojové učení (ML) přímo v zařízení a paměťovou architekturu s vysokou propustností, která poskytuje více než 800 GB/s sjednocené paměťové propustnosti.

Mac Studio s M3 Ultra začíná s 96 GB sjednocené paměti, kterou lze nakonfigurovat až na 512 GB, což je nejvíce sjednocené paměti v osobním počítači vůbec, a až 16 TB ultrarychlého SSD úložiště, takže obsah a data lze uchovávat lokálně. To je dostatek úložného prostoru pro více než 12 hodin videa ve formátu 8K ProRes. Pokročilá grafická architektura přináší dynamické ukládání do mezipaměti spolu s hardwarově akcelerovaným stínováním sítí a ray tracingem, takže grafické pracovní postupy, jako jsou renderovací programy založené na GPU, jsou až 2,6× rychlejší než v Mac Studiu s M1 Ultra.

Novinka lze předobjednat ode dneška s tím, že na pulty obchodů se dostane příští pátek 12. března. V základu bude stát 62 990 Kč.