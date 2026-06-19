Skvělá zpráva pro jablíčkáře. Microsoft Outlook mění design, aby dokonale ladil s novým macOS

Uživatelé, kteří na svých jablečných počítačích kombinují software od Microsoftu s operačním systémem od Applu, se dnes dočkali velmi příjemné aktualizace. Microsoft totiž vydal novou verzi své e-mailové a kalendářové aplikace Outlook pro Mac, která přináší rozsáhlou vizuální proměnu. Cílem tohoto updatu je zajistit, aby aplikace působila v jablečném prostředí maximálně přirozeně a soudržně. Celý design se nově opírá o vizuální styl Liquid Glass, který plně odpovídá estetickým standardům moderních verzí macOS. Nová verze je navíc již nyní stoprocentně připravena na chystané vydání systému macOS 27 Golden Gate, jenž v tomto skleněném designovém jazyku dále pokračuje.
Vývojáři z Redmondu se v dnešním vydání zaměřili na tři hlavní oblasti uživatelského rozhraní. Zásadní proměnou prošlo primární tlačítko pro vytvoření nového e-mailu, které nově disponuje plynulejšími animacemi a výraznějším efektem tekutého skla. Vyšší úroveň vyvýšení a nové průhledné pozadí získaly také ovládací prvky profilu a takzvaného metaOS. Celkově pak aplikace dostala zakulacenější okna i tlačítka, což ocení zejména uživatelé současného systému macOS 26 Tahoe, pro které bude prostředí okamžitě povědomé.
Kromě designových lahůdek však Outlook pro Mac přináší také jednu zásadní a dlouho vyžadovanou praktickou funkci. Nově totiž plně podporuje import souborů ve formátu PST. To v praxi znamená, že uživatelé mohou do aplikace velmi snadno a rychle přenést veškeré své starší e-maily, kalendáře, kontakty a další kompletní data ze starších schránek. Pozadu nezůstaly ani další kancelářské nástroje z balíku Office. Microsoft totiž souběžně aktualizoval také aplikace Word a PowerPoint pro Mac, které se dočkaly oprav drobných chyb a celkového zvýšení výkonu. Nová verze Outlooku je již nyní ke stažení přímo v obchodě App Store pro Macy.