Liquid Glass i mimo operační systém! Apple ukazuje budoucnost aplikací

Apple i nadále prosazuje svůj design Liquid Glass, který si odbyl svou premiéru s příchodem aktualizací jablečných operačních systémů v loňském roce. Nově v rámci propagaci zavedl aktualizovanou Design Gallery, kde ukazuje, jak tento styl využívají aplikace třetích stran v praxi.
Nejde přitom o žádnou teoretickou ukázku. Apple v galerii přímo porovnává, jak jednotlivé aplikace vypadaly ve starším systému a jak působí po přechodu na Liquid Glass. Rozdíly jsou vidět hlavně v práci s průhledností, vrstvením prvků a celkově „lehčím“ dojmem rozhraní. Tam, kde dříve dominovaly plné plochy a ostré oddělení prvků, teď přichází na řadu jemné překryvy a reakce na pohyb.
Do galerie se dostaly aplikace jako AllTrails, Carrot Weather, Fantastical, Trello nebo Le Monde. Každá z nich k Liquid Glass přistupuje trochu jinak, ale společné mají to, že nový styl neaplikují plošně. Typicky se objevuje u navigačních prvků, spodních lišt nebo tlačítek, tedy tam, kde dává smysl zvýraznit interakci bez toho, aby to rušilo obsah.
Apple v rámci galerie upozorňuje i na konkrétní prvky, které se začínají objevovat napříč aplikacemi. Jde například o „vyskakovací“ menu nebo oddělená tlačítka pro vyhledávání, která působí jako samostatné vrstvy nad obsahem. Podobný přístup už Apple používá i ve vlastních aplikacích, takže vývojáři mají poměrně jasný směr, kterým se vydat.
Zajímavé je, že i přes výraznou změnu vzhledu zatím Apple Liquid Glass nijak dramaticky nepřepisuje. Od uvedení přišly spíš drobnosti, například možnost upravit míru efektu u hodin na zamčené obrazovce. Podle zákulisních informací by se měl tento styl objevit i v dalších verzích systémů, tedy v iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27, a změny mají být spíš evoluční než revoluční. Ve hře je také možnost širšího nastavení průhlednosti napříč systémem. Pokud by Apple přidal globální ovládání intenzity Liquid Glass efektu, mohl by si každý uživatel přizpůsobit vzhled podle sebe, což by dávalo smysl hlavně u lidí, kterým současná podoba připadá výrazná.
Liquid Glass tak zatím nepůsobí jako krátkodobý experiment. Spíš to vypadá na postupný posun celého ekosystému, který se bude v dalších letech jen dolaďovat. A právě podobné galerie naznačují, jak si Apple představuje, že by moderní aplikace měly na jeho platformách vypadat.