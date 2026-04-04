Apple rozbil svou aplikaci pro ovládání chytré domácnosti! Je sice hezčí, avšak méně přehledná

Příchod Liquid Glass designu v iOS 26 mnoha částem tohoto mobilního operačního systému dle mého názoru prospěl. Díky tekutému sklu totiž působí mnohé prvky moderněji, líbivěji a troufnu si říci, že i celkově interaktivněji, díky čemuž si tak má člověk čas od času chuť s nejrůznějšími přepínači jen tak jezdit a sledovat, jak se grafika pod virtuální skleněnou lupou ohýbá. Ne vše je však zalité sluncem. Například mě coby uživatele Apple Domácnosti pro ovládání smart home produktů její redesign z hlediska její přehlednosti úplně nepotěšil.
Na první pohled se sice může zdát, že je Domácnost v iOS 26 takřka stejná jako v iOS 18 a starších verzích OS, tedy samozřejmě vyjma Liquid Glass kabátku a pár dalších prvků, které Apple spolu s ním přidal pro hezčí vzhled. Realita je ale taková, že předěláním tří teček symbolizujících vstup do nastavení Domácnosti Apple bůhvíproč skryl viditelné upozornění na zařízení, která měla nějaký problém (typicky přestala komunikovat).
Že se tak dělo bylo v iOS 18 a starších jednoduše vidět díky „notifikační“ tečce, která svítila právě u ikony pro spuštění nastavení. To se však již nyní neděje a vy se tak musíte k potenciálním problémům prokliknout přímo do nastavení, což sice není na jednu stranu problém, na druhou stranu vás to ale dostane do situace, kdy si prostě nějakého neodpovídajícího zařízení dlouho nevšimnete a naštve vás až ve chvíli, kdy se jej pokusíte spustit, ale nepůjde to. Až v tu chvíli totiž pravděpodobně zajdete do nastavení Domácnosti, abyste si ověřili, co vše vlastně nejede.
Řešení z iOS 26 je tedy na první pohled rozhodně hezčí a čistší, oproti předešlým verzím je však z hlediska uživatelské informovanosti určitě horší, což je za mě docela škoda. Protože coby uživatel chytré domácnosti je pro vás rozhodně důležitější vědět co nejdřív o jakémkoliv problému, abyste jej mohli díky tomu hned opravit, než se kochat aplikací, kterou beztak stejně příliš využívat nebudete, jakmile se vám podaří k dokonalosti vyladit automatizace či začnete domácnost ovládat více přes Siri. Snad se tedy do budoucna Apple v tomto směru trochu polepší. Design by totiž za mě osobně určitě nad funkčností vyhrávat neměl.
Souhlasím, já jsem taky příznivec Liquid Glass designu, mám ho zapnutý všude ale rozumím to mu že se to někomu nemusí líbít. Ale osobně bych byl nerad kdyby tento design byl úplně zrušen. Za mě je nejlepší aby si každý mohl zvolit co chce, buď zapnout nebo vypnout, tento design.