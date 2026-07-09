Apple chystá AI revoluci. iPhone by mohl zvládat výkonné modely zcela bez internetu

Apple podle zákulisních informací zvažuje další zajímavou investici do umělé inteligence. Tentokrát se má zajímat o startup, který vyvíjí technologii umožňující provozovat velmi výkonné AI modely přímo na iPhonu bez nutnosti využívat cloudové servery. Pokud by se podobné řešení skutečně dostalo do budoucích iPhonů, mohlo by výrazně změnit způsob, jakým budou Apple Intelligence i Siri fungovat.
Společnost, o kterou má Apple projevit zájem, se jmenuje Fastino. Její technologie stojí na odlišném přístupu než většina dnešních AI služeb. Místo obřích modelů běžících v datových centrech využívá menší, vysoce optimalizované modely určené pro konkrétní úkoly. Díky tomu dokážou běžet přímo v telefonu, spotřebují méně energie a zároveň nabídnou velmi rychlé reakce bez nutnosti odesílat data na vzdálené servery.
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Právě lokální zpracování je oblast, na kterou Apple dlouhodobě sází. Už dnes řada funkcí Apple Intelligence běží přímo na zařízení a pouze složitější úlohy využívají infrastrukturu Private Cloud Compute. Pokud by se ale Applu podařilo získat technologii Fastina, mohl by podíl lokálně zpracovávaných úloh ještě výrazně zvýšit. Výsledkem by byla nejen vyšší rychlost, ale také lepší ochrana soukromí a možnost využívat pokročilé AI funkce i bez připojení k internetu.
Podle dostupných informací zatím není jasné, zda Apple startup skutečně koupí, investuje do něj, nebo pouze jedná o možné spolupráci. Samotný zájem ale dobře ukazuje, jakým směrem se firma v oblasti umělé inteligence chce vydat. Zatímco většina konkurence spoléhá především na výkonné servery, Apple se snaží co nejvíce výpočtů přesunout přímo do zařízení uživatelů.
Pokud se podobná technologie skutečně dostane do budoucích iPhonů, mohly by být příští generace Apple Intelligence výrazně schopnější než dnes. Siri by zvládala složitější úkoly, odpovědi by přicházely rychleji a citlivá data by ve větší míře zůstávala pouze v telefonu. A právě kombinace výkonu, rychlosti a důrazu na soukromí je něco, čím se Apple snaží od konkurence odlišit už od samotného představení Apple Intelligence.
Taky to ale zabírá podstatnou část i u 256 gb verze, u novějších modelů, takže si to neumím představit protože to zabírá extrémně místa už teď, až je to hrozný.
Chápu argument že je to více soukromé ale má tp i své nevýhody, a tohle je ta hlavní.
A stejně nikdo nemůže ani 100% vědět, že je to 100% soukromé.