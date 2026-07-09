Tohle okamžitě vypněte. Z vašich fotek na Instagramu teď může AI bez ptaní vytvořit cokoliv

Apple sice na poli generativní umělé inteligence teprve dohání konkurenci, Meta však mezitím přichází s funkcí, která může pořádně zamíchat kartami. Nový AI model s názvem Muse Image totiž umí vytvářet obrázky nejen podle textového zadání, ale nově dokáže jako inspiraci využít i veřejné fotografie z instagramových profilů. Stačí při zadání zmínit konkrétní účet a umělá inteligence si z něj vezme vizuální styl nebo podobu dané osoby.
Novinka je součástí nového modelu Muse Image, který Meta postupně nasazuje do aplikace Meta AI a následně také do WhatsAppu, Instagramu či dalších svých služeb. Kromě vytváření zcela nových obrázků zvládne AI také upravovat existující fotografie, měnit jejich styl, doplňovat objekty nebo například přetvářet interiéry podle jednoduchého textového popisu. Velký důraz Meta klade na co nejpřirozenější práci s obrázky, takže úpravy probíhají podobně jednoduše jako běžný chat s AI.
Největší pozornost ale vzbudila právě možnost využívat veřejné instagramové profily jako součást zadání. Pokud je účet veřejný a jeho majitel využívání svých dat pro AI výslovně nezakázal, může AI z jeho veřejných fotografií vycházet při generování nových obrázků. Meta zároveň zdůrazňuje, že uživatelé mají možnost využívání svého obsahu pro trénink i podobné funkce omezit prostřednictvím nastavení soukromí. Přesto se už nyní objevují obavy, že řada lidí vůbec netuší, že se jejich fotografie mohou tímto způsobem využívat.
Jak AI zakázat využívat obsah z vašeho Instagramu
Následující návod platí jen pro případ, že máte profil veřejný a nikoliv soukromý. V případě soukromého profilu je totiž samotná Meta výslovně uvádí, že: „Nikdo nemůže použít žádnou část vašich reelů, videí z kanálu příspěvku ani fotek.“
Pokud ale máte veřejný profil, postupujte podle následujícího návodu:
- Jděte na svůj profil v aplikaci Instagram.
- Klepněte na menu (tři čárky v pravém horním rohu).
- Vyberte Nastavení a soukromí.
- V části Jak s vámi mohou ostatní interagovat klepněte na Sdílení a opětovné použití.
- V sekci Povolit ostatním opětovné použití vašeho obsahu na Instagramu a pomocí funkcí AI od Mety vypněte přepínač u Příspěvků nebo Reels.
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Pro Apple je to přitom další připomínka toho, jak rychle se konkurence v oblasti AI posouvá. Zatímco Meta integruje generování obrázků přímo do Instagramu, WhatsAppu a dalších aplikací, Apple stále pracuje na rozšiřování Apple Intelligence, jejíž obrazové funkce jsou zatím výrazně skromnější. Je tak dost dobře možné, že právě podobné novinky budou v následujících měsících vytvářet na Apple stále větší tlak, aby vývoj svých AI funkcí ještě více urychlil.