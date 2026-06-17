Meta krmí svou AI vašimi fotkami. Takhle tomu na Facebooku a Instagramu okamžitě zabráníte

Fotky z dovolené, videa vašich dětí, rodinné oslavy, selfies nebo příspěvky z koncertů. To všechno může dnes sloužit jako potrava pro umělou inteligenci společnosti Meta. Pokud používáte Facebook nebo Instagram, je dost možné, že jste se do trénování AI zapojili, aniž byste o tom vůbec věděli. Meta totiž v Evropě začala využívat veřejně sdílený obsah uživatelů k vývoji svých modelů umělé inteligence. A nejkontroverznější na celé věci je fakt, že výchozí nastavení je aktivní automaticky. Pokud jste sami nepodali námitku nebo nezměnili nastavení soukromí, vaše veřejné příspěvky mohou být součástí obrovské databáze, na které se budoucí AI učí.
Vaše fotky mohou skončit v tréninku AI
Meta oznámila, že v Evropské unii využívá veřejně dostupný obsah dospělých uživatelů Facebooku a Instagramu k vývoji svých modelů umělé inteligence. Nejde přitom pouze o textové příspěvky. Do tréninku mohou vstupovat fotografie, videa, Reels, Stories, komentáře i další veřejně sdílený obsah. Zjednodušeně řečeno: každá veřejná fotografie může pomoci umělé inteligenci lépe rozpoznávat obličeje, objekty, prostředí nebo způsoby komunikace lidí.
Na rozdíl od klasického souhlasu, který znáte například z cookies, Meta staví celý proces na principu takzvaného oprávněného zájmu. Jinými slovy: nemusíte aktivně souhlasit. Pokud se sami neozvete, systém předpokládá, že proti využití vašich dat nic nenamítáte. Právě proto se v posledních týdnech objevuje stále více kritiků, kteří upozorňují na to, že miliony uživatelů vůbec netuší, že jejich obsah může být používán pro vývoj generativní AI. Mnoho lidí si myslí, že problém vyřeší odstraněním starých příspěvků. Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché. Jakmile byla data použita při trénování modelu, nelze jednoduše „vymazat“ jejich vliv jediným kliknutím. Umělá inteligence si neukládá fotografie jako klasický archiv. Učí se z nich vzory, vztahy a souvislosti. Pokud tedy vaše fotografie již prošly procesem trénování, jejich vliv nemusí zmizet ani po jejich následném smazání.
Pokud chcete riziko minimalizovat, odborníci doporučují kombinaci dvou kroků. Prvním je omezení veřejné viditelnosti vašeho obsahu. Na Instagramu lze účet přepnout do soukromého režimu, na Facebooku je potřeba upravit viditelnost příspěvků a starší veřejné příspěvky zpřístupnit pouze přátelům. Druhým krokem je podání oficiální námitky vůči využívání osobních údajů pro trénování AI. Meta pro tento účel nabízí speciální formulář dostupný v nastavení ochrany soukromí. Pojďme se podívat, jak to uděláte konkrétně.
Jak zabránit využívání vašich dat pro AI
Pokud chcete Metě co nejvíce ztížit používání vašich fotek, videí a příspěvků pro trénování AI, nestačí jen doufat, že se vás to netýká. Je potřeba udělat několik konkrétních kroků.
Jak vypnout veřejný obsah na Instagramu
Otevřete aplikaci Instagram a přejděte na svůj profil. Klepněte na tři čárky v pravém horním rohu a otevřete Nastavení a soukromí. Poté zvolte Soukromí účtu a zapněte možnost Soukromý účet. Od této chvíle vaše nové příspěvky, fotky, videa a Reels neuvidí lidé mimo vaše schválené sledující. Tím výrazně snížíte množství veřejného obsahu, který může Meta využívat pro trénování svých AI modelů.
Jak omezit veřejné příspěvky na Facebooku
Na Facebooku otevřete nabídku, přejděte do Nastavení a soukromí a poté do Nastavení. V části Publikum a viditelnost otevřete položku Příspěvky. U možnosti Kdo uvidí vaše budoucí příspěvky nastavte Přátelé. Poté použijte také možnost Omezit okruh uživatelů u starších příspěvků. Tím se vaše dříve veřejné příspěvky hromadně přepnou tak, aby je neviděl celý internet.
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Jak podat námitku proti využívání dat pro AI
Samotné zneveřejnění obsahu ale nestačí. Druhým důležitým krokem je oficiální námitka. Tu lze podat přímo přes Centrum soukromí společnosti Meta. Otevřete Facebook nebo Instagram, přejděte do Nastavení a soukromí, poté do Centra soukromí a vyhledejte sekci AI ve společnosti Meta. V ní zvolte možnost podat námitku proti používání vašich informací pro vývoj a zlepšování AI.
Do formuláře zadejte e-mail spojený s vaším účtem a do odůvodnění napište například: „Nesouhlasím s tím, aby společnost Meta používala mé veřejné příspěvky, fotografie, videa, komentáře, interakce a další osobní údaje z Facebooku a Instagramu k vývoji, trénování nebo zlepšování modelů umělé inteligence. Uplatňuji tímto své právo vznést námitku podle GDPR.“ Po odeslání by měla Meta námitku zpracovat a potvrdit vám ji e-mailem. Od tohoto okamžiku by vaše veřejné informace a interakce s Meta AI neměly být používány pro další trénování jejích modelů.
Co je dobré udělat navíc
Doporučuje se také zkontrolovat profilovou fotku, úvodní fotku, bio, staré veřejné fotky, veřejné komentáře a Reels. Na Facebooku pomůže funkce Zobrazit jako, díky které uvidíte svůj profil očima cizího člověka. Vše, co je stále veřejné, může být problém. Nejsilnější ochrana je tedy kombinace tří kroků: zneveřejnit účet nebo příspěvky, podat oficiální námitku a ručně projít starý veřejný obsah. Čím dříve to uděláte, tím menší šanci má váš obsah skončit v dalším tréninku AI.
Podobný přístup dnes používají i další technologické společnosti. Veřejně sdílený obsah využívají nebo mohou využívat také další sociální sítě a AI platformy. V době prudkého rozvoje umělé inteligence se totiž data stala jednou z nejcennějších komodit na světě. Každá fotografie, video nebo komentář představují pro AI další zdroj informací, ze kterého se může učit. Debata kolem využívání dat pro trénování AI zdaleka nekončí. Zastánci argumentují tím, že bez obrovského množství dat by moderní umělá inteligence vůbec nemohla vzniknout. Kritici naopak upozorňují, že běžní uživatelé často netuší, jak rozsáhlým způsobem jsou jejich fotografie, videa a příspěvky využívány. Jedno je však jisté. Pokud používáte Facebook nebo Instagram a nikdy jste nastavení ochrany soukromí neřešili, je dost možné, že vaše data právě teď pomáhají učit některý z nejvýkonnějších AI systémů na světě.