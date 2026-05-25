Meta vydala další aplikaci pro iPhone. Facebookové skupiny dostaly vlastní prostor

Meta se v květnu pořádně rozjela. Jen během tohoto měsíce totiž vypustila na iPhone už druhou novou aplikaci, přičemž ta nejnovější míří na jednu z nejdůležitějších částí Facebooku. Řeč je o skupinách, které nově dostávají samostatnou aplikaci s názvem Forum, a Facebook app. Jak už název napovídá, nejde o úplně nový sociální svět, ale spíš o oddělený prostor pro komunity, diskuze a skupiny, které už dnes na Facebooku fungují.
Forum je zatím dostupné pouze pro iPhone a staví se vedle klasické aplikace Facebooku a Messengeru. Zároveň navazuje na další květnovou novinku Mety, aplikaci Instants od Instagramu. Tentokrát je ale zaměření jasné. Meta chce dát uživatelům místo, kde se nebudou ztrácet mezi příspěvky z feedu, reklamami a obsahem všeho druhu, ale kde budou hlavní roli hrát právě skupiny.
Po přihlášení přes Facebook se do aplikace přenesou vaše skupiny, profil i aktivita. Důležité je, že skupiny nadále zůstávají i na Facebooku a vše, co ve Foru zveřejníte, bude viditelné také v příslušných skupinách na Facebooku. Nejde tedy o oddělenou síť, ale spíš o specializované rozhraní pro ty, kteří skupiny používají často. Zajímavou drobností je možnost přispívat pod přezdívkou, což se u některých komunit může hodit.
Meta aplikaci popisuje jako prostor pro hlubší diskuze, reálné odpovědi a komunity, na kterých uživatelům záleží. Feed ve Foru má být postavený hlavně kolem konverzací ze skupin, takže byste měli snáze sledovat témata, do kterých jste se zapojili, a rychle se vracet tam, kde jste skončili. Součástí je také funkce Ask, která má shromažďovat odpovědi napříč skupinami. Pokud tedy hledáte doporučení, názor nebo radu, aplikace by měla pomoci vytáhnout relevantní odpovědi od skutečných lidí.
Na své si mají přijít i správci skupin. Ti budou mít nadále k dispozici nástroje z Facebooku, ale ve Foru navíc dostanou AI asistenta pro správu komunit, moderování obsahu a udržování zdravějšího prostředí. Meta tím zjevně míří na to, aby skupiny nepůsobily jen jako vedlejší funkce Facebooku, ale jako samostatný produkt, který si zaslouží vlastní aplikaci.
Otázkou samozřejmě je, zda uživatelé o další aplikaci od Mety skutečně stojí. Na jednu stranu dává samostatné prostředí pro skupiny smysl, protože právě skupiny jsou pro mnoho lidí jednou z posledních částí Facebooku, kterou aktivně používají. Na stranu druhou, mít v telefonu další aplikaci jen kvůli funkci, která už ve Facebooku existuje, nemusí nadchnout každého.
Forum ale ukazuje, že Meta se nechce Facebooku vzdát jen jako velké všeobjímající aplikace. Naopak z něj začíná vytahovat jednotlivé části a dávat jim vlastní prostor. A pokud se skupiny díky tomu stanou přehlednější, rychlejší a méně zahlcené zbytkem Facebooku, může to být krok, který bude dávat smysl víc, než se na první pohled zdá. V současnosti nicméně není tato aplikace dostupná po celém světě, byť se s rozšířením počítá.