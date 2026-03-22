Facebook je teď horším místem než kdy dřív. A víc než toxičtí uživatelé si za to může Meta sama

Pokud je vám stejně jako mě kolem 30 let, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že se nám sociální sítě za dobu jejich existence (nebo možná spíš za dobu jejich největší slávy) doslova změnily pod rukama. Ostatně, vzpomeňme, jaký býval v prvopočátcích Instagram nebo třeba Facebook a jak tyto sítě vypadají nyní. Jasně, z technologického hlediska jsou tyto sítě stejně jako vše ostatní mnohem dál než když jsme na nich ještě na základní škole začínali, přijde mi však, že se s nich stalo taky daleko horší místo než byly, když jsme vyrůstali a to nejen kvůli toxicitě ve společnosti.
Ano, na internetu je teď určitě víc nenávisti než jí tam bylo třeba před 15 či 20 lety. Když si ale odmyslím tuto skutečnost, přijde mi, že jsou sociální sítě horším místem než byly z velké části i kvůli tomu, jak je jejich provozovatelé změnily. Z místa, které zprvu sloužilo k virtuálnímu setkávání lidí a sdílení jejich myšlenek a zážitků, se totiž stala mašina na peníze generované reklamou, což jejich vzhled zásadním způsobem ovlivnilo.
Když jsem vycházel v roce 2012 základní školu, pamatuji si, že jsem na Facebook chodíval primárně kvůli tomu, abych zjistil novinky o lidech a věcech, co mě zajímají, a věděl jsem, že mi je tehdejší feed Facebooku naservíruje rychle, přehledně a spolehlivě. Tato skutečnost se sice časem měnila, nicméně ještě při nástupu na vysokou o pár let později jsem ještě byl schopen z Facebooku „vycucat“ vše, co mě zajímalo a to zejména díky tomu, že jsem se přihlásil a jednoduše jsem vše hezky viděl. Teď tomu tak však není.
Facebook totiž už dlouhé roky tlumí zobrazení příspěvků jednotlivých stránek s tím, že viditelnost příspěvků zvyšuje jednoduše na základě zájmu o daný příspěvek ve skupině, které jej zobrazil. Rázem je tak daleko složitější se dostat k informacím, které vás zajímají, protože vám je Facebook automaticky nenabídne tak, jak jsme byli zvyklí. Ano, chápu, že žijeme v době s abnormální přemírou informací všude kolem, ale tento směr za mě ideální není, protože si pořád tak nějak myslím, že sám vím líp, co mě zajímá, než aby to věděl robot Facebooku.
Daleko horší získávání informací je však jen špičkou ledovce, který Meta dle mého úplně dobře nezvládá krotit. Ve snaze zvyšovat bezpečnost, uživatelský komfort či další nepojmenovatelné věci jsou totiž zaváděny věci, které prostě nedávají smysl, nebo minimálně ho nedávají ve formě a provedení, se kterým Meta přichází. Jak například vnímáte nedávno zavedené bezpečnostní PINy pro občasné obnovení chatu?
Jasně, je to další bezpečnostní prvek, ale zároveň něco, co solidně rozložilo Messenger, který mi ve webové verzi Facebooku rád zobrazuje zprávy, které mi přátelé psali už před x týdny či měsíci a já jsem pak docela zmaten tím, o čem je řeč. Až následná kontrola Messengeru na mobilu či tabletu odhalí, že mi vlastně aktuálně nic nepíší a jedná se tak o chybu Messengeru.
Velmi zvláštním krokem je pak za mě i ukončení podpory macOS, Windows a potažmo i webové verze Messengeru. Samozřejmě chápu, že cílem Mety je dostat co nejvíc lidí na Facebook, kde jim ukážu své reklamy, ale zcela upřímně, vždy jde najít řešení, kterým tyto komunikátory (respektive komunikační klienty) nahradíte, abyste na web nemuseli. Já začal například po ukončení Messengeru na macOS používat aplikaci Beeper, která je kvalitativně srovnatelná, a na Facebook mě tedy netáhne zhola nic kromě práce. Metě se tedy evidentně nepovedlo to, co chtěla, a své uživatele tím akorát naštvala, což se může projevit v odlivu. Toho jsme byli ostatně v minulosti svědky už několikrát, kvůli čemuž mě i docela překvapuje, že Meta takto riskuje.
Co tedy říci závěrem? Nechápejte prosím mé předešlé řádky tak, že mám potřebu si na Marka Zuckerberga a jeho Metu takto veřejně postěžovat, protože ve výsledku stejně její sítě nadále používám a používat budu. Myslím si ale, že je minimálně docela zajímavé se takto zpětně ohlédnout za tím, s čím (nebo možná spíš za čím) jsme vlastně před lety při zakládání našich prvních účtů na sociální sítě šli a co od nich dostáváme nyní. Je to totiž něco diametrálně jiného a dle mého mnohem horšího,