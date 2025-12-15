Messenger na Macu je oficiálně mrtvý

Jak Meta před časem slíbila, tak bohužel i učinila. Řeč je konkrétně o zabití aplikace Messenger na macOS, potažmo na Windows, k čemuž v průběhu dnešního dne bohužel došlo. Pokud jste tedy tyto aplikace používali, máte nyní smůlu. Meta je totiž zcela vyřadila z provozu s tím, že se máte pro komunikace nově přesunout do webové verze. Důvod tohoto kroku je sice nejasný, pravděpodobně si tím však chce Meta zajistit příliv uživatelů do Facebooku, ve kterém je lépe schopná zobrazovat reklamy. Ať už je však důvod jakýkoliv, pravdou je, že tento krok rozhodně nepotěší. Přeci jen, samostatná aplikace Messenger pro macOS a Windows dost usnadňovala mnohá z nás komunikaci.