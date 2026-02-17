Messenger.com končí!

Zdá se, že v Metě ještě zdaleka neřekli poslední slovo, pokud jde o zeštíhlování Messengeru na počítačích. Po loňském zaříznutí samostatné desktopové aplikace totiž přichází další krok, který se dotkne všech, kdo si zvykli používat Messenger přes web. A pokud patříte mezi ně, je dobré zbystřit. Meta totiž začala zobrazovat upozornění, že co nevidět ukončí samostatnou webovou verzi Messengeru – tedy messenger.com.
Loni v prosinci Meta zařízla aplikaci Facebook Messenger pro Windows a macOS. Uživatelé přitom tehdy dostali jasné doporučení přesunout se do mobilní aplikace, potažmo na web. Jenže řada lidí Messenger na počítači používala i bez facebookového účtu, a proto se pro ně přirozeně stal útočištěm web na adrese Messenger.com. Ani tahle varianta ale podle všeho nemá dlouhého trvání. Uživatelé po celém světě totiž hlásí, že jim začíná tato webová stránka zobrazovat okno informující o tom, že messenger.com bude od 15. dubna letošního roku vypnut.
Pokud si dnes otevřete webovou verzi Messengeru, zobrazí se přímo v chatu upozornění, že po 15. dubnu 2026 už Messenger.com nebude k dispozici. Dobrou zprávou alespoň je, že se změny nijak netýkají mobilních aplikací Messengeru. Na iOS i Androidu tedy bude vše fungovat tak, jak jste zvyklí. Na desktopu pak ve výsledku nepůjde o žádnou dramatickou revoluci, protože rozdíl mezi Messenger.com a zprávami přímo na Facebooku je naprosto minimální. Ve výsledku se tak změní jen doména a mírně rozložení prvků, například chybějící panel s chaty, žádostmi o zprávy nebo konverzacemi z Marketplace, které ale najdete po rozkliknutí možností v horní části okna.
Za zmínku stojí i to, že samostatná webová aplikace Messengeru fungovala od roku 2020 a řadě uživatelů vyhovovala hlavně tím, že mohla běžet na pozadí bez nutnosti mít otevřený prohlížeč. A právě to možná Metě nyní nechutná kvůli tomu, že si uživatelé při spuštěném Messengeru na pozadí nezobrazí reklamy, zatímco na Facebooku jich uvidí spoustu. Pokud jste si tedy na Messenger.com zvykli, je nejvyšší čas začít se poohlížet po alternativě.
Tak v tomto momente, radšej nech zarežú aj mobilnú appku a bude pokoj. Jediný dôvod prečo messenger používám je, že tam mám najviac aktívnych kontaktov ale skúsenosť s touto službou je otrasná. Keď to zarežú aspoň si ľudia konečne nájdu iné spôsoby.