Tato aplikace vám dokonale nahradí Messenger na Macu a přidá rovnou i Instagram, WhatsApp a další komunikátory!

Jiří Filip
To, čeho se mnoho z nás obávalo, na začátku třetího prosincového týdne nastalo. Tento týden totiž Meta definitivně vypla Messenger pro macOS i Windows ve snaze přimět uživatele vrátit se na web. Já si však aplikaci Messenger na Macu opravdu oblíbil a protože ho používám denně, jak osobně, tak i pracovně, začal jsem řešit, jak si tuhle díru na Macu zaplácnout. Webová verze v prohlížeči totiž není dlouhodobé řešení – tím spíš, když v něm nefungují notifikace a vy tedy de facto nevíte, že vám někdo píše, pokud danou aplikaci nemaximalizujete.

Po několika pokusech s různými “univerzálními komunikátory” jsem nakonec narazil na Beeper. Na rozdíl od většiny podobných projektů tohle není jen další chatový klient s ambicemi, ale zdá se, že skutečně funkční řešení. Beeper totiž jde po jediném cíli a dělá to poměrně čistě. Konkrétně se snaží sloučit vaše chaty z různých služeb do jedné aplikace. Pod jednou „střechou“ se vám tak může sejít WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Signal, X, Discord a další a to na macOS, Windows, Linuxu i mobilech.

Co mě na něm ale zaujalo nejvíc, je přístup. Aplikace využívá otevřený protokol Matrix a mosty, které převádějí zprávy mezi jednotlivými službami a samotným Beeperem. V praxi to znamená, že v aplikaci vidím konverzace, odpovídám na ně a nepřepínám mezi pěti aplikacemi. Není to stoprocentně bez chyb, některé funkce originálních klientů chybí a někde narazíte na drobné mušky, ale na druhou stranu mi toto řešení Messenger na Mac v podobě aplikace vrátilo a to víceméně se vším všudy. Nechybí tedy notifikace, náhledy zpráv v notifikacím centru a tak podobně. Jediné, co je docela nepříjemné, je to, že si Beeper (nejspíš) nerozumí s 2FA chaty nebo jinou formou zabezpečení (zatím se mi nepodařilo dohledat více informací), kvůli čemuž se vám tak nemusí zobrazit historie chatu u určitých vláken a vy tedy nemusíte vidět daný kontakt. Jakmile vám ale daný kontakt napíše, potažmo vy napíšete mu třeba přes mobilní Messenger, vše se samozřejmě do Beeper propíše a vy už tak můžete opět komunikovat naplno.  

Po pár dnech testování se tedy nebojím říci, že je pro mě Beeper zatím nejpřijatelnější kompromis po vypnutí oficiální aplikace. Rozhodně netvrdím, že všechno změní a nahradí originály, ale v momentě, kdy člověk potřebuje funkční náhradu a nechce se smířit s tabem v prohlížeči či iPadem s Messengerem spuštěným vedle počítače (ano, i tuto formu jsem zvažoval a testoval), působí Beeper jako docela sympatické řešení. A jestli Meta opravdu hodlá desktop ignorovat, je Beeper pro nás, co na něm komunikují denně, aktuálně možná ta nejlepší cesta, jak si ušetřit pár nervů.

 

Beeper pro Mac lze stáhnout zde

