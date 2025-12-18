Tato aplikace vám dokonale nahradí Messenger na Macu a přidá rovnou i Instagram, WhatsApp a další komunikátory!

To, čeho se mnoho z nás obávalo, na začátku třetího prosincového týdne nastalo. Tento týden totiž Meta definitivně vypla Messenger pro macOS i Windows ve snaze přimět uživatele vrátit se na web. Já si však aplikaci Messenger na Macu opravdu oblíbil a protože ho používám denně, jak osobně, tak i pracovně, začal jsem řešit, jak si tuhle díru na Macu zaplácnout. Webová verze v prohlížeči totiž není dlouhodobé řešení – tím spíš, když v něm nefungují notifikace a vy tedy de facto nevíte, že vám někdo píše, pokud danou aplikaci nemaximalizujete.
Po několika pokusech s různými “univerzálními komunikátory” jsem nakonec narazil na Beeper. Na rozdíl od většiny podobných projektů tohle není jen další chatový klient s ambicemi, ale zdá se, že skutečně funkční řešení. Beeper totiž jde po jediném cíli a dělá to poměrně čistě. Konkrétně se snaží sloučit vaše chaty z různých služeb do jedné aplikace. Pod jednou „střechou“ se vám tak může sejít WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Signal, X, Discord a další a to na macOS, Windows, Linuxu i mobilech.
Co mě na něm ale zaujalo nejvíc, je přístup. Aplikace využívá otevřený protokol Matrix a mosty, které převádějí zprávy mezi jednotlivými službami a samotným Beeperem. V praxi to znamená, že v aplikaci vidím konverzace, odpovídám na ně a nepřepínám mezi pěti aplikacemi. Není to stoprocentně bez chyb, některé funkce originálních klientů chybí a někde narazíte na drobné mušky, ale na druhou stranu mi toto řešení Messenger na Mac v podobě aplikace vrátilo a to víceméně se vším všudy. Nechybí tedy notifikace, náhledy zpráv v notifikacím centru a tak podobně. Jediné, co je docela nepříjemné, je to, že si Beeper (nejspíš) nerozumí s 2FA chaty nebo jinou formou zabezpečení (zatím se mi nepodařilo dohledat více informací), kvůli čemuž se vám tak nemusí zobrazit historie chatu u určitých vláken a vy tedy nemusíte vidět daný kontakt. Jakmile vám ale daný kontakt napíše, potažmo vy napíšete mu třeba přes mobilní Messenger, vše se samozřejmě do Beeper propíše a vy už tak můžete opět komunikovat naplno.
Po pár dnech testování se tedy nebojím říci, že je pro mě Beeper zatím nejpřijatelnější kompromis po vypnutí oficiální aplikace. Rozhodně netvrdím, že všechno změní a nahradí originály, ale v momentě, kdy člověk potřebuje funkční náhradu a nechce se smířit s tabem v prohlížeči či iPadem s Messengerem spuštěným vedle počítače (ano, i tuto formu jsem zvažoval a testoval), působí Beeper jako docela sympatické řešení. A jestli Meta opravdu hodlá desktop ignorovat, je Beeper pro nás, co na něm komunikují denně, aktuálně možná ta nejlepší cesta, jak si ušetřit pár nervů.