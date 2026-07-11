McGregor vs Holloway 2 živě: Jak sledovat nejočekávanější UFC zápas letoška

McGregor vs Holloway 2 živě chce vidět snad každý fanoušek MMA. Jedná se totiž o dost možná nejočekávanější zápas letošního roku ve světě UFC, čemuž se vzhledem k věhlasu obou bojovníků nelze divit. Turnaj UFC 329, na kterém se právě legendární Ir McGregor vrátí do oktagonu, přičemž jeho sokem bude neméně známý Max Holloway, startuje už dnes v noci a v následujících řádcích vám proto prozradíme, jak jej sledovat.
V České republice a na Slovensku budeme moci UFC 329 z Las Vegas s Conorem McGregorem sledovat kvůli velkému časovému posunu od brzkého nedělního rána. Záležet samozřejmě bude především na všech zápasech před ním a jejich průběhu, nicméně vzhledem k tomu, že hlavní karta startuje v neděli ve 3:00 našeho času, je na ní pět zápasů a každý zápas je i s reklamními pauzami, analýzami, nástupy a tak podobně zhruba půl hodiny dlouhý, měl by McGregor s Hollowayem přijít na řadu někdy kolem 5. hodiny ranní coby hlavní zápas karty.
Nova Sport 6 a Telly
Dobrou zprávou je, že zápas McGregor vs. Holloway 2 bude v České republice jako již tradičně vysílán na stanici Nova Sport 6. Pokud ji tedy v televizi „chytáte“ například díky předplácení si kabelové televize, IPTV a tak podobně, máte vyhráno. Pokud tomu tak není, je nejjednodušší možností, jak se k zápasu dostat, předplatit si Telly, konkrétně pak jeho balíček Sport. Ten je k dispozici ve třech verzích – buď na 7 dní za 340 Kč, na na 30 dní za 390 Kč nebo na rok za 3900 Kč. Nejvýhodnější je samozřejmě roční předplatné, nicméně pokud si chcete vychutnat jen samotný zápas, dává smysl pořídit si i sedmidenní, potažmo pak měsíční předplatné. Fajn je pak to, že Telly běží na celém území Evropské unie, takže si můžete zápas vychutnat klidně i na dovolené mimo domov.
UFC Pay-per-view
Chcete si turnaj vychutnat na maximum? Pak nám nezbývá nic jiného, než vám doporučit zakoupení UFC Ultimate Monthly předplatné, který odemyká dveře k veškerému video obsahu vyprodukovanému UFC z dnešního zápasu. Jedná se svým způsobem o digitální vstupenku, která vám zaručí suverénně nejvíc obsahu ze všech možností, které si v tomto článku uvedeme. Těšit se můžete jak na samotný živý přenos, tak i spoustu doprovodného materiálu v čele s rozhovory ze zákulisí a tak podobně. Obrovským bonusem je pak to, že na UFC Pay-per-view poběží živě celý turnaj, zatímco na Nova Sport 2, Voyo a velmi pravděpodobně i streamech zdarma si užijete jen hlavní kartu, což je svým způsobem škoda. Early Prelims i Prelims totiž v UFC nabízí zajímavé bitvy a i vcelku zvučná jména. Jen je potřeba počítat s tím, že obsah vysílaný na UFC Ultimate Monthly předplatné je samozřejmě v angličtině. UFC Pay-per-view si lze předplatit za 28,49 euro.