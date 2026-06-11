Nepoužíváte je také? Na těchto iPhone a iPadech přestane již brzy fungovat WhatsApp

WhatsApp patří mezi nejpoužívanější komunikační aplikace na světě, a právě proto dokáže každá změna jeho systémových požadavků zasáhnout miliony uživatelů. Meta nyní oznámila další úpravu minimálních požadavků pro používání aplikace na iPhonech a iPadech. Dobrou zprávou je, že tentokrát nepůjde o tak drastický řez jako v minulých letech. Přesto se vyplatí zkontrolovat, zda váš iPhone nebo iPad splňuje podmínky pro další fungování služby.
Od 30. listopadu 2026 bude WhatsApp vyžadovat minimálně iOS 15.5 nebo iPadOS 15.5. Pokud tedy používáte starší verzi systému, bude nutné zařízení aktualizovat. Meta vysvětluje tento krok pravidelnou revizí podporovaných zařízení, přičemž starší systémy často postrádají nejnovější bezpečnostní aktualizace a některé moderní funkce, které WhatsApp postupně zavádí.
Koho se změna týká?
Na první pohled může nová podmínka působit hrozivě, ve skutečnosti se však většiny uživatelů nedotkne. Prakticky všechny iPhony a iPady, které dnes podporují iOS 15.1 nebo iPadOS 15.1, lze aktualizovat také na verzi 15.5 či novější. Pokud jste tedy zařízení v minulosti aktualizovali a průběžně instalujete nové verze systému, pravděpodobně nemusíte řešit vůbec nic.
Pozornost by však měli zbystřit majitelé starších zařízení, jako jsou iPhone 6s, iPhone 6s Plus, první generace iPhonu SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air 2 nebo iPad mini 4. Právě na těchto produktech se vyplatí ověřit, zda běží na nejnovější dostupné verzi systému. Pokud ano, WhatsApp by měl fungovat i po listopadovém termínu bez jakýchkoliv problémů.
Staré iPhony mizí z podpory postupně
Nejde přitom o první podobný krok. Už loni WhatsApp ukončil podporu pro iPhone 5s, iPhone 6 a iPhone 6 Plus, které nebylo možné aktualizovat na požadovanou verzi systému. Tentokrát je situace výrazně příznivější, protože většina dotčených zařízení stále potřebné aktualizace podporuje.
Z dlouhodobého pohledu je ale jasné, že podpora starších iPhonů se bude postupně zkracovat. Vývojáři aplikací stále častěji využívají moderní systémové technologie, bezpečnostní prvky a funkce umělé inteligence, které starší hardware jednoduše nezvládá. Pokud tak stále používáte některý z téměř deset let starých iPhonů, může být letošní upozornění jen předzvěstí toho, že při některé z dalších aktualizací už WhatsApp na vašem zařízení skutečně skončí.