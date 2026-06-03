WhatsApp chystá na Macu velkou vizuální proměnu! Inspiruje se Liquid Glass z iOS 26

WhatsApp pokračuje v postupném zavádění nového designového stylu Liquid Glass, který se v posledních měsících objevil v jeho aplikaci pro iPhone. Nejnovější informace nyní naznačují, že Meta připravuje stejnou proměnu také pro verzi WhatsAppu pro Mac. Cílem je sjednotit vzhled aplikace napříč iPhony, iPady a počítači Mac a nabídnout uživatelům konzistentnější prostředí bez ohledu na zařízení, které právě používají.
Zavádění Liquid Glass postupuje pomalu
Pokud máte WhatsApp na iPhonu, je docela možné, že jste si nového vzhledu zatím ani nevšimli. Meta totiž Liquid Glass zavádí velmi opatrně a po malých vlnách. První testování začalo už loni na podzim, ale širší distribuce se rozjela až v průběhu letošního května. Nový vzhled přináší průhlednější prvky rozhraní, modernizované navigační lišty a lepší integraci s designovým jazykem iOS 26. Změn se dočkala například horní a spodní navigace nebo systémová klávesnice. Meta navíc postupně přepracovává i další části aplikace, včetně přehrávače hlasových zpráv či nabídky reakcí na zprávy.
Na řadě je macOS
Podle informací serveru WABetaInfo nyní vývojáři pracují na implementaci stejného designu do aplikace WhatsApp pro Mac. Funkce je zatím ve velmi rané fázi vývoje a není dostupná ani testerům beta verzí. Přesto se odborníkům podařilo připravovanou podobu aplikace aktivovat a podívat se na ni předem. Z uniklých snímků je patrné, že Meta neplánuje pouze kosmetické změny, ale poměrně výraznou úpravu uživatelského rozhraní.
Nový postranní panel i zamčené konverzace
Přepracovaná verze WhatsAppu pro Mac má nabídnout nový postranní panel s textovými popisky vedle ikon, což by mělo zlepšit orientaci v aplikaci. Změn se dočká také panel pro psaní zpráv a nabídka příloh. Zajímavou novinkou je i samostatná sekce pro zamčené konverzace, která by měla usnadnit přístup k chatům chráněným dodatečným zabezpečením. Celkově působí nové rozhraní více v souladu s moderním vzhledem macOS 26 a zároveň připomíná podobu, kterou už dnes získávají uživatelé WhatsAppu na iPhonech.
Meta chce sjednotit všechny platformy
Právě sjednocení vzhledu je hlavním cílem celé změny. Meta chce, aby WhatsApp vypadal a fungoval podobně bez ohledu na to, zda jej používáte na iPhonu, iPadu nebo Macu. Stejný designový jazyk by se měl promítnout do tlačítek, kontextových nabídek, chatovacích panelů i dalších prvků aplikace. Přechod mezi jednotlivými zařízeními tak má být přirozenější a intuitivnější.
Změny se neomezují jen na WhatsApp
Zajímavé je, že podobné úpravy se začínají objevovat i v dalších aplikacích společnosti Meta. O víkendu například někteří uživatelé sociální sítě Threads zaznamenali novou spodní navigační lištu inspirovanou Liquid Glass a přepracovanou klávesnici odpovídající vzhledu iOS 26. Vypadá to tedy, že Meta po měsících opatrného testování konečně zrychluje nasazování nového designu napříč svým ekosystémem. Kdy se nového vzhledu dočkají všichni uživatelé WhatsAppu pro Mac, zatím není jasné. Aktuální informace však naznačují, že vývoj už běží naplno a vydání může být otázkou několika příštích měsíců.