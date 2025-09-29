Zavřít reklamu

Liquid Glass z iOS 26 už podporují desítky aplikací. Které to jsou?

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Apple v září uvedl iOS 26 pro iPhony a spolu s ním i zcela nový vizuální jazyk Liquid Glass. Tento design přináší průsvitné vrstvy, jemné odlesky a pocit hloubky, který sjednocuje prostředí systému i aplikací. Zatímco Apple nasadil Liquid Glass do svých vlastních aplikací hned od prvního dne, skutečnou sílu nového designu ukazuje až to, jak se ho chopili vývojáři třetích stran.

Mohlo by vás zajímat

Pokud hledáte aplikace, které Liquid Glass podporují a umí jeho efekty využít naplno, přinášíme vám rozsáhlý seznam. Najdete v něm více než 30 titulů — od užitečných widgetů a nástrojů až po fitness, zdraví či kreativní aplikace. Upozorňujeme, že ne všechny aplikace ze seznamu jsou dostupné v českém App Storu.

Liquid Glass design Apple 1 Liquid Glass design Apple 1
Liquid Glass design Apple 2 Liquid Glass design Apple 2
Liquid Glass design Apple 3 Liquid Glass design Apple 3
Liquid Glass design Apple 4 Liquid Glass design Apple 4
Vstoupit do galerie

Aplikace s podporou Liquid Glass

V současné chvíli (podle údajů z 26. září) nabízí podporu Liquid Glass tyto aplikace:

  • Widgetsmith 8
  • Dark Noise
  • Overcast
  • Pedometer++ 7
  • Sleep++ 4.7
  • Flighty
  • Look Up
  • CardPointers
  • Craft
  • CardioBot
  • Carrot Weather
  • World Clock Widgets
  • Gamery
  • Slopes
  • Denim
  • Focus
  • Foodnoms
  • Croissant
  • MoneyCoach
  • Paste Limitless Clipboard
  • Waterllama
  • Alyx Caffeine Tracker
  • Capture
  • Calorific
  • GrowPal
  • Quiche Browser
  • Please Don’t Rain
  • 65×24 Panoramic Camera
  • Remind Me Faster
  • Music Info
  • Plant Daddy
  • Sky Guide
  • Countr 4
  • American Airlines
  • Pastel
  • Foodllama
  • Liftin’
  • Mindllama
  • PocketShelf
  • Cheatsheet Notes
  • FastMinder
  • WaterMinder
  • Calory Ai
  • Budget Flow
  • TV Remote
  • HomeBatteries
  • HomeButtons
  • SubManager
  • DomainQuery
  • Homepage for Safari
  • Flow
  • Timepage
  • Actions
  • Psylo

A seznam rozhodně není konečný – vývojáři své aplikace průběžně aktualizují a Liquid Glass se postupně stává novým standardem pro moderní uživatelská rozhraní v iOS.

Aplikace s podporou Liquid Glass 1 Aplikace s podporou Liquid Glass 1
Aplikace s podporou Liquid Glass 2 Aplikace s podporou Liquid Glass 2
Aplikace s podporou Liquid Glass 3 Aplikace s podporou Liquid Glass 3
Aplikace s podporou Liquid Glass 4 Aplikace s podporou Liquid Glass 4
Aplikace s podporou Liquid Glass 5 Aplikace s podporou Liquid Glass 5
Aplikace s podporou Liquid Glass 6 Aplikace s podporou Liquid Glass 6
Aplikace s podporou Liquid Glass 7 Aplikace s podporou Liquid Glass 7
Aplikace s podporou Liquid Glass 8 Aplikace s podporou Liquid Glass 8
Aplikace s podporou Liquid Glass 9 Aplikace s podporou Liquid Glass 9
Aplikace s podporou Liquid Glass 10 Aplikace s podporou Liquid Glass 10
Aplikace s podporou Liquid Glass 11 Aplikace s podporou Liquid Glass 11
Aplikace s podporou Liquid Glass 12 Aplikace s podporou Liquid Glass 12
Aplikace s podporou Liquid Glass 13 Aplikace s podporou Liquid Glass 13
Aplikace s podporou Liquid Glass 14 Aplikace s podporou Liquid Glass 14
Aplikace s podporou Liquid Glass 15 Aplikace s podporou Liquid Glass 15
Aplikace s podporou Liquid Glass 16 Aplikace s podporou Liquid Glass 16
Aplikace s podporou Liquid Glass 17 Aplikace s podporou Liquid Glass 17
Aplikace s podporou Liquid Glass 18 Aplikace s podporou Liquid Glass 18
Aplikace s podporou Liquid Glass 19 Aplikace s podporou Liquid Glass 19
Aplikace s podporou Liquid Glass 20 Aplikace s podporou Liquid Glass 20
Aplikace s podporou Liquid Glass 21 Aplikace s podporou Liquid Glass 21
Aplikace s podporou Liquid Glass 22 Aplikace s podporou Liquid Glass 22
Aplikace s podporou Liquid Glass 23 Aplikace s podporou Liquid Glass 23
Aplikace s podporou Liquid Glass 24 Aplikace s podporou Liquid Glass 24
Aplikace s podporou Liquid Glass 25 Aplikace s podporou Liquid Glass 25
Aplikace s podporou Liquid Glass 26 Aplikace s podporou Liquid Glass 26
Aplikace s podporou Liquid Glass 27 Aplikace s podporou Liquid Glass 27
Aplikace s podporou Liquid Glass 28 Aplikace s podporou Liquid Glass 28
Aplikace s podporou Liquid Glass 29 Aplikace s podporou Liquid Glass 29
Aplikace s podporou Liquid Glass 30 Aplikace s podporou Liquid Glass 30
Aplikace s podporou Liquid Glass 31 Aplikace s podporou Liquid Glass 31
Aplikace s podporou Liquid Glass 32 Aplikace s podporou Liquid Glass 32
Aplikace s podporou Liquid Glass 33 Aplikace s podporou Liquid Glass 33
Aplikace s podporou Liquid Glass 34 Aplikace s podporou Liquid Glass 34
Aplikace s podporou Liquid Glass 35 Aplikace s podporou Liquid Glass 35
Aplikace s podporou Liquid Glass 36 Aplikace s podporou Liquid Glass 36
Aplikace s podporou Liquid Glass 37 Aplikace s podporou Liquid Glass 37
Vstoupit do galerie

(Ne) dokonalý Liquid Glass

Jak už to tak u novinek bývá, uvedení iOS 26 s Liquid Glass se neobešlo zcela bez problémů. Řada uživatelů si stěžuje, že jemné světelné odlesky v rozích ikon vytvářejí optickou iluzi naklonění, která může působit nejen rušivě, ale v krajních případech i vyvolávat závratě nebo pocit dezorientace. Na Redditu se objevily stovky příspěvků s tisíci lajků, kde lidé popisují, že ikony působí „křivě“ nebo že se po delším používání cítí „jako po několika skleničkách“. Kritika se nejčastěji týká tmavých tapet a režimů Dark, Clear či Tinted, zatímco barevné pozadí iluzi částečně maskuje.

Nepomáhá ani aktivace prvků zpřístupnění, jako je snížení průhlednosti nebo omezení pohybu, které problém viditelně nezmírňují. Apple zatím oficiální reakci nevydal, a tak nezbývá než čekat, zda v příštích aktualizacích nabídne možnost efekt Liquid Glass vypnout nebo upravit.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.