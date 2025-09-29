Liquid Glass z iOS 26 už podporují desítky aplikací. Které to jsou?

Apple v září uvedl iOS 26 pro iPhony a spolu s ním i zcela nový vizuální jazyk Liquid Glass. Tento design přináší průsvitné vrstvy, jemné odlesky a pocit hloubky, který sjednocuje prostředí systému i aplikací. Zatímco Apple nasadil Liquid Glass do svých vlastních aplikací hned od prvního dne, skutečnou sílu nového designu ukazuje až to, jak se ho chopili vývojáři třetích stran.
Pokud hledáte aplikace, které Liquid Glass podporují a umí jeho efekty využít naplno, přinášíme vám rozsáhlý seznam. Najdete v něm více než 30 titulů — od užitečných widgetů a nástrojů až po fitness, zdraví či kreativní aplikace. Upozorňujeme, že ne všechny aplikace ze seznamu jsou dostupné v českém App Storu.
Fotogalerie
Aplikace s podporou Liquid Glass
V současné chvíli (podle údajů z 26. září) nabízí podporu Liquid Glass tyto aplikace:
- Widgetsmith 8
- Dark Noise
- Overcast
- Pedometer++ 7
- Sleep++ 4.7
- Flighty
- Look Up
- CardPointers
- Craft
- CardioBot
- Carrot Weather
- World Clock Widgets
- Gamery
- Slopes
- Denim
- Focus
- Foodnoms
- Croissant
- MoneyCoach
- Paste Limitless Clipboard
- Waterllama
- Alyx Caffeine Tracker
- Capture
- Calorific
- GrowPal
- Quiche Browser
- Please Don’t Rain
- 65×24 Panoramic Camera
- Remind Me Faster
- Music Info
- Plant Daddy
- Sky Guide
- Countr 4
- American Airlines
- Pastel
- Foodllama
- Liftin’
- Mindllama
- PocketShelf
- Cheatsheet Notes
- FastMinder
- WaterMinder
- Calory Ai
- Budget Flow
- TV Remote
- HomeBatteries
- HomeButtons
- SubManager
- DomainQuery
- Homepage for Safari
- Flow
- Timepage
- Actions
- Psylo
A seznam rozhodně není konečný – vývojáři své aplikace průběžně aktualizují a Liquid Glass se postupně stává novým standardem pro moderní uživatelská rozhraní v iOS.
Fotogalerie #2
(Ne) dokonalý Liquid Glass
Jak už to tak u novinek bývá, uvedení iOS 26 s Liquid Glass se neobešlo zcela bez problémů. Řada uživatelů si stěžuje, že jemné světelné odlesky v rozích ikon vytvářejí optickou iluzi naklonění, která může působit nejen rušivě, ale v krajních případech i vyvolávat závratě nebo pocit dezorientace. Na Redditu se objevily stovky příspěvků s tisíci lajků, kde lidé popisují, že ikony působí „křivě“ nebo že se po delším používání cítí „jako po několika skleničkách“. Kritika se nejčastěji týká tmavých tapet a režimů Dark, Clear či Tinted, zatímco barevné pozadí iluzi částečně maskuje.
Nepomáhá ani aktivace prvků zpřístupnění, jako je snížení průhlednosti nebo omezení pohybu, které problém viditelně nezmírňují. Apple zatím oficiální reakci nevydal, a tak nezbývá než čekat, zda v příštích aktualizacích nabídne možnost efekt Liquid Glass vypnout nebo upravit.