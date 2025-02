T-Rex Stan: dinosaurus, který chrání sídlo společnosti Google

Dinosaurus Stan patři neoddělitelně k sidlu společnosti Google již dlouhé desítky let. Kde se vzal a jaké je tajemství Dinosaura Stana, který chrání sídlo Google? Hned na úvod si musíme říct, že i když Google je jednou z mála společností na světě, pro které by finančně nebyl žádný problém pořídit si kostru skutečného dinosaura, tak Stan je ve skutečnosti replikou vytvořenou z Bronzu. Pokud jste někdy měli možnost jej vidět naživo, pak mi jistě dáte zapravdu, že i když se na dinosaura díváte z pár centimetrů, je k nerozeznání od skutečné kostry. Za to Stan vděčí tomu, že i když se jedná o repliku, je každá jedna kost odlita podle modelu skutečných kostí několika dinosaurů T-Rex.

Kde vlastně Google vzal Stana? Společnost Google získala své sídlo po společnosti s názvem Silicon Graphics, která v 90. letech byla jednou z těch, které stály u rozkětu Silicon Valley. Společnost Silicon Graphics se podílela na prvním filmu Jurský Park, kterému pomáhala se speciálními efekty. Právě proto nainstalovala do svého ústředí kostru Dinosaura Rexe, která připomínala práci na tomto filmu. Když Google získal bývalé ústředí Silicon Graphics jako své nové sídlo, rozhldli se Sergei Brin a Larry Page, že zde dinosaurus zůstane a začali mu říkat Stan. Dnes Stan kromě připomínky minulosti slouží pro zaměstnance Google také jako připomínka budoucnosti společnosti pro kterou pracují. Kdyby totiž dostatečně neinovovali, tka skončí jako Stan, tedy jako pouhá fosílie.

Musím uznat, že Stan je to první, čeho si v sídle Google všimnete a je to rozhodně originální spestření. Do areálu společnosti je volný přístup a tka se po něm můžete projít, tedy pochopitelně s výjimkou interiéru budov. K dinosaurovi se můžete přiblížit jak jen je libo a pokud nebudete dělat skutečné blbosti, pak si vás nikdo nebude všímat, ani když se jej dotknete na nějakou tu společnou selfie.