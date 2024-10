Apple Ring se blíží! Dorazit má už za 2 roky a poslouží jako příslušenství pro tento oblíbený produkt

Obliba chytrých prstenů v posledních letech díky technologickému pokroku, který umožňuje do miniaturních kroužků vtěsnat spousty taktéž miniaturních komponent, pozvolna roste. Svědčí o tom ostatně hlavně to, že své chytré prsteny uvádí na trh čím dál tím víc velkých i malých výrobců s cílem nenechat si v tomto směru takříkajíc ujet vlak. Ten by se totiž mohl poté chytat už velmi těžko. Apple ale zatím vyčkává a ačkoliv možnosti chytrých prstenů podle dostupných informací taktéž zkoumá, s vlastní vizí tohoto produktu zatím nepřišel. To se ale má podle analytika CSS Insight Bena Wooda změnit.

Wood v čerstvém rozhovoru pro CNBC prozradil, že podle jeho zdrojů ze zákulisí Applu vývoj Apple Ringu či chcete-li chytrého Apple prstenu nyní probíhá na plné obrátky s tím, že jeho uvedení by mělo proběhnout v průběhu roku 2026, zřejmě pak v jeho druhé polovině. Prsten by totiž měl sloužit jakožto příslušenství k Apple Watch, kdy by v kombinaci s nimi zlepšoval například měření zdravotních funkcí a tak podobně. Právě zdraví uživatelů a jeho trackování se totiž pro Apple stalo v posledních letech jedním z hlavních pilířů jeho produktů a tak by dávalo uvedení dalšího produktu, který by sloužil pro jeho snímání, smysl.

Poměrně zajímavé je pak to, že Wood už nyní věří, že by mohl být chytrý prsten Applu velkým hitem, který zadupe konkurenci do země. Nikoliv však ani tak proto, že by ji technicky rozdrtil, ale spíš proto, že má Apple kolem sebe stále jakýsi kult, který by mu mohl v tomto směru výrazně pomoci. Jablíčkáři by totiž mohli vnímat Apple Ring jako jakési poznávací znamení jejich fanouškovství a proto jej tak skupovat ve velkém – tím spíš, podaří-li se Applu prsten vytvořit designově skutečně povedený. Zda se prstenu skutečně dočkáme či se tak nestale nicméně ukáže až čas.