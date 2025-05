Apple Watch Ultra 3 nabídnou 3 zásadní novinky

Apple Watch Ultra jsou tím nejlepším, co kdy Apple v oblasti chytrých hodinek vyrobil. Bohužel ani po letech od uvedení na trh se jejich funkce nikam neposunuly a tak je v podstatě jedno, zda vlastníte první nebo druhou generaci. Letos se na podzim objeví Ultra Watch 3, které by měly nabídnout zásadní novinky, které vás mají za cíl donutit přejít z předchozích modelů. Pojďme se podívat, co přinesou Apple Watch Ultra 3 a zda to bude stát za to. Samozřejmě vše je jako vždy před představením nového produktu ve fázi spekulací, i když v tomto případě by se mělo jednat o opravdu velmi pravděpodobné funkce, které se v Apple Watch Ultra 3 objeví.

Měření vysokého krevního tlaku

Jedna z největších novinek v oblasti zdraví. Podle Marka Gurmana plánuje Apple letos představit funkci pro detekci vysokého krevního tlaku. Ačkoli hodinky nenabídnou přesné hodnoty systolického a diastolického tlaku, dokážou rozpoznat stavy hypertenze a upozornit uživatele, že něco není v pořádku. Funkce bude fungovat podobně jako detekce spánkové apnoe, kterou Apple uvedl dříve. Apple na technologii podle Gurmana pracuje už několik let, a letos je konečně připraven ji uvést do praxe.

Satelitní zprávy bez iPhonu

Druhá zásadní novinka potěší každého, kdo se rád pohybuje mimo civilizaci. Apple Watch Ultra 3 nabídnou podporu satelitní komunikace bez nutnosti připojeného iPhonu. Uživatelé budou moci posílat zprávy přes satelitní síť společnosti Globalstar, pokud se zrovna nacházejí mimo dosah mobilní sítě nebo Wi-Fi. Funkce, kterou znají majitelé iPhonů od modelu 14 výše, se tak vůbec poprvé dostane i přímo do Apple Watch. Pro milovníky horských túr, dobrodružství a cestování mimo civilizaci jde o gamechanger, který výrazně zvyšuje bezpečnost i soběstačnost při outdoorových aktivitách.

První Apple Watch s 5G

Třetí novinka je zaměřená na konektivitu. Apple Watch Ultra 3 budou vůbec první chytré hodinky od Applu s podporou 5G a to konkrétně verze 5G RedCap. RedCap je energeticky úspornější varianta 5G, která sice nenabízí tak vysoké přenosové rychlosti jako plnohodnotné 5G na iPhonu, ale zachovává výdrž baterie a přináší lepší konektivitu než současné 4G LTE.