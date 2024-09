Potvrdil Apple nepřímo vývoj chytrého prstenu? Vypadá to tak!

S chytrými prsteny se v posledních měsících roztrhnul pytel, jelikož je světu představila celá řada výrobců. Apple mezi ně sice nepatří, skoro by se však chtělo říci „zatím“. Poté, co si na toto téma zaregistroval hned několik zajímavých patentových přihlášek, které naznačují minimálně počáteční průzkum toho, co by se dalo s chytrým prstenem dělat, se totiž na chytrý prsten ptá v dotazníku rozesílaném majitelům Apple Watch.

Rozesílání dotazníků ohledně produktů není ze strany Applu žádnou novinkou, jelikož se k této formě zjišťování informací od svých zákazníků uchyluje pravidelně. Historie navíc ukázala, že mnohé otázky, na které se Apple ptá, odhalují – ať už přímo či nepřímo – budoucnost daných produktů. Když se například ptal Apple v minulosti na to, zda jablíčkáři používají sluchátka či nabíjecí adaptéry přibalené k iPhonům, zanedlouho poté toto příslušenství z balení vyřadil, přičemž totéž se stalo i u nabíjecích adaptérů pro Apple Watch. Nyní se Apple v průzkumu vyptává na uživatelské zkušenosti s Apple Watch a potažmo i jinou elektronikou, přičemž uživatelů se ptá i na to, zda kromě Apple Watch využívají i jinou nositelnou elektroniku jako například chytrý prsten.

V průzkumu se sice už Apple více o prstenu nezmiňuje, pravdou však je, že vzhledem k poprasku okolo tohoto produktu jako takového v kombinaci s faktem, že v posledních týdnech vyplula na povrch spousta patentových přihlášek právě na téma Apple Ring, je minimálně jeho zmínka v uživatelském průzkumu velmi podezřelá a nebylo by překvapením, kdybychom se podobného zařízení v nadcházejících letech skutečně dočkali. Ostatně, mnozí uživatelé by jej coby sledovače jejich aktivity ocenila už nyní.