Apple zrychluje vývoj chytrého prstenu! Dorazit má už brzy

Nositelná elektronika je v současnosti velkým hitem a nezdá se, že by tomu mělo být do budoucna jinak, ba právě naopak. Popularita chytrých hodinek, fitness náramků či sluchátek zcela určitě ještě poroste ruku v ruce s tím, jak poroste jejich využitelnost. Nelze se proto absolutně divit tomu, že chce Apple do tohoto světa vstoupit s dalším novým produktem, kterým by měl být konkrétně chytrý prsten. O jeho vývoji se mezi jablíčkáři na základě řady zveřejněných patentů spekuluje již velmi dlouho, přičemž nyní asijské zdroje tvrdí, že jeho vývoj zrychluje.

S informacemi o vývoji prvního chytrého prstenu z dílny Applu přišel před pár hodinami poměrně spolehlivý asijský portál ETNews, dle kterého se kalifornský gigant rozhoupal ke zrychlení vývoje prstenu kvůli nedávnému oznámení Galaxy Ringu od Samsungu. Co vše by měl prsten z dílny Applu zvládat sice můžeme v tuto chvíli jen hádat, nicméně kromě monitoringu zdravotních funkcí, spánku a tak podobně hovoří zdroje i o snaze Applu proměnit jej v intuitivní ovladač pro ostatní Apple produkty v čele s iPhony či iPady. Smysl by nicméně dávalo i jeho navázání na Vision Pro coby přesného ovladače, který by byl schopen trackovat ruce uživatele s ještě větší přesností.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že vzhledem k Samsungu a jeho Galaxy Ringu je nyní pro Apple vývoj jeho vlastního chytrého prstenu velmi důležitý a rád by jej kompletně dokončil již brzy, aby jej mohl následně začít prodávat. Představení v letošním roce se sice zdá poměrně nereálné, avšak rok 2025 už tak mimo nevypadá.