Apple Watch zachránily manažerce jedné z nejznámějších fitness firem

Producentka společnosti Peloton, Jessie Malone, letos poběží maraton, aby oslavila rok od chvíle, kdy jí chytré hodinky Apple Watch zachránily život odhalením srdeční choroby, o které vůbec nevěděla. Malone není jen mladá a fit žena, která pravidelně cvičí. Pracuje jako producentka pro Peloton v New Yorku – americkou společnost, která vyrábí a prodává cyklotrenažery, běhací pásy a další vybavení pro cvičení doma. I přes dobrou fyzickou kondici ji v květnu 2023 hodinky Apple Watch při jednom z tréninků oznámily, že by mohla mít fibrilaci síní.

„Hodinky říkaly, že mám okamžitě vyhledat lékařskou pomoc,“ řekla serveru Today.com. „Byly červené a vibrovaly. Říkala jsem si ‚Ach můj bože!’“ Její srdeční frekvence během jízdy na kole vystoupala na 160 tepů za minutu, ale ona sama prý pociťovala jen mírnou nevolnost. Poté, co jí Apple Watch důrazně sděliily, že má vysoký klidový tep a že u ní nastala fibrilace síní, okamžitě zastavila a jela na pohotovost. „Najednou jsem byla obklopena osmi doktory,“ pokračuje. Lékaři chtěli její srdce restartovat pomocí defibrilátoru, ale léky, které měli nejprve použít k zastavení srdce, nezabraly. Jiné léky jí snížily tepovou frekvenci na 130 tepů za minutu a hospitalizovali ji.

Jessie Malone zdůrazňuje, že neměla žádné vrozené onemocnění ani genetické predispozice k srdečním problémům. Uvádí však, že špatně spala a pila hodně kávy. „Doktor měl dojem, že kombinace těchto faktorů se mohla tak vystupňovat, až způsobila fibrilaci síní,“ přiznává. „Byla to dokonalá bouře způsobená životem v New Yorku a nedostatečnou péčí o sebe sama.“ Jessie Malone kvůli své práci producentky v Pelotonu musí vstávat v pět ráno, což se nezmění. Říká ale, že omezila kofein, alkohol a upravila jídelníček. Spánek je pro ni nyní jednou z priorit, a ona sama podle svých vlastních slov chce, aby se především znovu dostala do zdravé kondice. Spolu se zdravějším životním stylem také zvýšila trénink a začátkem května 2024 poběží maraton ve Washingtonu, D.C. Běh je speciálně k oslavě roku od její hospitalizace.