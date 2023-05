Apple Watch opět v roli zachránce. Tentokrát šlo opravdu o život

Hodinky, komunikační zařízení, trenér fitness a také záchranář, to vše jsou Apple Watch. Není měsíce, kdy by se neobjevila zpráva o tom, jak chytré hodinky od Applu někomu zachránily život. Nejnovější a obzvláště dramatický případ zveřejnil na Redditu uživatel vystupující pod přezdívkou Xanderpy.

„Máma odjela na služební cestu do jiného státu a ubytovala se v hotelu. Zničehonic ji začalo bolet na hrudi. To ji vyděsilo, a tak napsala SMS kolegyni, která byla ubytovaná ve stejném hotelu, aby přišla za ní do pokoje. Neuvedla ale, že má zdravotní potíže. Po dopsání zprávy zkolabovala.“ Kolegyně po příchodu okamžitě začala volat záchranku, ale na tísňové lince se dozvěděla, že sanitka už je na cestě.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Jak asi tušíte, na tísňovou linku zavolaly hodinky Apple Watch. Funkce s názvem Detekce pádu je součástí funkční výbavy Apple Watch Series 4, SE a novějších. Jakmile hodinky díky vestavěným senzorům zaznamenají pád, rozezní se na nich alarm a objeví se upozornění. Pokud se uživatel nehýbá déle než minutu, hodinky automaticky zahájí tísňové volání.

Právě okamžité zavolání záchrany uživatelce zřejmě zachránilo život. Lékaři jí totiž diagnostikovali rupturu aorty a v takových případech jde doslova o sekundy. „Když se máma po operaci probudila, ptali jsme se jí, jestli si stihla před zkolabováním zavolat záchranku. Ukázalo se, že ne. Číslo vytočily hodinky poté, co upadla a nehýbala se,“ líčí Xanderpy a dodává: „Vždycky, když si čtu podobné příběhy, tak si říkám, že lidi schválně přehání kvůli publicitě. Dneska už si to nemyslím. Tahle zkušenost ze mě udělala applistu na celý život a přesvědčila mě, že moderní technologie skutečně může zachraňovat životy.“