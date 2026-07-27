Konec strachu u bazénu. Na podzim dorazí první voděodolný iPad

Apple zřejmě vyslyšel dlouholeté prosby svých uživatelů a připravuje zásadní novinku pro svůj nejmenší tablet. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se další generace iPadu mini stane vůbec prvním jablečným tabletem, který nabídne plnohodnotnou voděodolnost srovnatelnou s dnešními iPhony. Nový model by tak mělo být možné zcela bezpečně používat i v náročnějších vlhkých podmínkách, typicky během koupele ve vaně nebo při letním lenošení blízko vody. Oficiální představení tohoto průkopnického zařízení je naplánováno na letošní říjen.
Speciální vibrační reproduktory
K dosažení potřebného utěsnění museli jableční inženýři přijít se zcela novým konstrukčním řešením. Dosavadní přístup u jablečných telefonů spoléhal primárně na použití silných lepidel a speciálních těsnění, která chránila běžné vstupy. U chystaného iPadu mini na to jde Apple úplně jinak a tradiční vnější otvory pro reproduktory rovnou kompletně odstraní. Zvuk se totiž bude generovat prostřednictvím inovativního vibračního systému.
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Ploché části samotného hliníkového šasi tabletu se díky mechanickým podnětům uvnitř zařízení promění v přímou ozvučnici. Apple na této technologii pracuje potají již delší dobu, což jasně dokazuje zisk patentu na podobný akustický systém již z roku 2014. Absence klasických mřížek tak elegantně eliminuje to vůbec nejslabší místo, kudy voda a jemný prach obvykle pronikají do útrob dražší elektroniky. Zatím sice není jisté, jakým konkrétním stupněm krytí IP bude chystaný tablet nakonec disponovat, ale voděodolná konstrukce definitivně smaže obrovskou konkurenční nevýhodu oproti dedikovaným elektronickým čtečkám knih, jako jsou oblíbený Kindle Paperwhite nebo Kobo Libra Color.
Působivý displej a ohromný skok ve výkonu
Odolnost vůči přírodním živlům ovšem podle všeho nebude jedinou chystanou novinkou. Podobně jako prémiový iPad Pro dostane i nejmenší zástupce rodiny moderní OLED displej, který uživatelům přinese mnohem dokonalejší zobrazení barev, výrazně vyšší kontrast a skutečně hlubokou černou. Podle informací z korejských médií zahájila společnost Samsung Display masovou výrobu těchto panelů s úhlopříčkou 8,4 palce již během letních měsíců.
Tablet by měl zároveň zažít obrovský generační skok ve výpočetním výkonu. Detaily nalezené ve vývojářských kódech naznačují rovnou přeskočení několika řad a nasazení prémiového čipu A19 Pro nebo ještě výkonnější varianty A20 Pro. Veškeré tyto špičkové inovace si ale s velkou pravděpodobností vyberou svou daň na koncové prodejní ceně. Již aktuální generace v průběhu letošního června plošně podražila a odborníci odhadují, že s příchodem drahého OLED panelu může startovací částka poskočit o dalších sto dolarů navrch.