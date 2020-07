Nejlepší thrillery na Netflixu: 9 skvělých thrillerů, které si zaslouží vaší pozornost

Je víkend a my vám jako obvykle přinášíme tipy na lenošení u Netflixu. Na této videostreamovací službě je toho k vidění opravdu dost. My jsme vám již stačili ukázat ty nejlepší dokumenty, oscarové filmy, akční filmy, komedie, filmy, seriály (první, druhý díl i třetí díl), české filmy, animáky, animáky pro dospělé, nebo horory. Dnes se zaměříme výhradně na thrillery. Pokud nemáte Netflix, nevadí. Tato služba nabízí pro nové předplatitele prvních 30 dní zdarma, což je dost dlouhá doba na náležité vyzkoušení. Pokud vám Netflix nesedne, není problém předplatné za pár týdnů zrušit.

V měsíčním světle

Příběh detektiva, který celou svou kariéru pátrá po nechvalně známém sériovém vrahovi. Příběh vás chytne a nepustí, ač mu někteří vyčítají útlum po skvělém startu.

Roztříštění

Muž vezme zraněnou dceru do nemocnice. Ta se náhle ovšem ztratí i s jeho manželkou. Všude po nemocnici je hledá a zjišťuje, že zde něco nehraje.

Tvůj syn

Příběh o otci, který baží po pomstě. Jeho syna napadli a teď bojuje v nemocnici o život. Vzhledem k tomu, že policie nepracuje zcela správně, rozhodne se vzít spravedlnost do vlastních rukou a oplatit pachatelům stejnou mincí.

Ztracené dívky

Americký thriller natočen na motivy skutečných událostí, ve kterém se řeší únos děvčat a série jiných nevyřešených vražd. Velmi zajímavé a doporučuji každému k zhlédnutí.

Únos Stelly

Mladá dívka je unesena. Vlastním přičiněním se ale snaží utéct a překazit plán únoscům. Německý film, v němž uvidíte i několik herců z populární komedie Fakjů pane učiteli.

Temné lesy

Jediný seriál v našem seznamu, který má ovšem pouze 6 dílů. Příběh vypráví prokurátorovi, jehož sestra záhadně před mnoha lety zmizela. Nyní se najde její tělo a začíná vyšetřování. Místy vás bude opravdu mrazit.

Zmizení

Zřejmě nejlepší film v celém výběru, který vypráví o hledání dvou děvčat. V hlavní roli je k vidění Hugh Jackman. Film je plný zvratů a napětí. Na čsfd.cz si vysloužil 86 %.

Nesmrtelný

Bohatý, starý a nemocný muž chce dál žít. Proto osloví soukromou společnost, která geneticky vypěstuje tělo, a umistí do něj duši člověka. Poté, co hlavní hrdina tuto proceduru podstoupí, zjišťuje, že s tělem to není úplně tak, jak mu bylo řečeno.

Devátá brána

Skvělý thriller plný tajemna, ve kterém hlavní roli ztvárnil Johny Depp. Na světě existují tři stejné tajemné knihy. Hlavní hrdina dostane za úkol zjistit, zda se přeci jen něčím neliší. Záhy ale zjišťuje, že tento úkol je plný nebezpečí.