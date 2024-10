Pozor na zoom u iPhone, ty kvalitní máte pouze 2!

S tím, jak Apple nasadil do posledních modelů iPhone tlačítko pro ovládání fotoaparátů došlo k tomu, že si uživatelé začali mnohem víc hrát s přiblížením, respektive zoomem. V našich diskusích se pak objevila řada uživatelů, kteří se podivovali nad tím ,že je rozdíl v kvalitě fotografie vyfocené s 5 násobným zoomem a například 4,9 násobným zoomem. Pojďme se tedy podívat na to, jak to s tím zoomem, respektive přiblížením u iPhone ve skutečnosti je.

Jaký je rozdíl mezi digitálním a optickým zoomem

Nejdůležitější je uvědomit si, co to vlastně je optický a co je digitální zoom a jaký je mezi nimi rozdíl. Fotografové se nyní neurazí, ale popíšu to co nejsnadnějším a nejvíce laickým způsobem, aby to pochopili opravdu všichni. Optický zoom jak již název napovídá využívá optiku, která přibližuje focený objekt, stejně jako například dalekohled. Buď máte k dispozici několik objektivů z nichž každý má jinak uspořádané čočky, které mají různá přiblížení a nebo se čočky mohou pohybovat a tím dochází k přiblížení foceného objektu. Jedná se tedy čistě o věc optiky, kdy jediným negativním jevem je typicky to, že čím více přiblížení děláte, tím více se zvětšuje rozestup mezi čočkami a díky tomu dopadá na čip méně světla. Proto mají objektivy s velkým přiblížením typicky nižší světelnost než objektivy s menším přiblížením.

Na rozdíl od toho digitální zoom funguje tak, že fotoaparát, v našem případě iPhone dělá výřez z toho co optika vidí a tento výřez roztahuje přes celou fotografii, respektive přes celý displej. Díky tomu dochází k přiblížení foceného objektu, ovšem za cenu rapidního poklesu kvality fotografie. Aby totiž bylo ono roztažení možné, funguje to tak, že se zbylé pixely automaticky dopočítávají, ale fyzicky neexistují, díky čemuž se snižuje kvalita foceného objektu, jenž je digitálně přiblížen. V následující galerii se můžete podívat na rozdíly při použití jednotlivých přiblížení. O jaké přiblížení se jedná je uvedeno přímo na fotografii.

Jak řeší iPhone zoom?

Je pravda, že Apple a ostatně i všichni ostatní výrobci, používá vždy nejbližší možný objektiv, respektive nejbližší možný optický zoom, ze kterého poté dopočítává digitální zoom. Ovšem i tak, je kvalita mezi optickým zoomem a digitálním rozdílná. Pokud však použijete například digitální přiblížení 2,5x, tak telefon použije 2násobný optický zoom a digitálně udělá pouze přiblížení 0,5. Nejedná se tedy o digitální přiblížení 2,5x, kde by již kvalita bal skutečně velmi nízká. Je však potřeba si uvědomit, že iPhone dokáže takto pracovat jen s vyšším přiblížením. Pokud tedy budete mít přiblížení 5,1x, bude kvalita mnohem lepší, než pokud přiblížíte 4,9x, protože zatím co v prvním případě použije digitální zoom pouze 0,1x, v případě 4,9 násobného přiblížení použije digitální zoom 2,9x, jelikož vše dopočítává z optického zoomu 2x.

Využívejte primárně optický zoom

Dejte si tedy dobrý pozor na to, jaký zoom používáte a v podstatě stále vycházejte z toho, že ty které stojí za to, tedy ty optické máte v iPhone jen dva. Vše mezi tím je digitální výřez, o kterém jsme si již řekli, jak funguje a právě proto je výrazně méně kvalitní než optický zoom. Platí pak jednoduché pravidlo, že čím blíže je číslo k optickému zoomu směrem nahoru, tím kvalitnější je digitální zoom. Obecně tedy platí, že byste měli vždy jít k focenému objektu nejblíže jak je to možné, pokud je to stále potřeba, pak využijte optický zoom, tedy v případě iPhone 16 Pro pouze ten dvojnásobný nebo pětinásobný a až jako krajní možnost použijte digitální zoom.