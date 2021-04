5 pohádek na HBO GO, které vám zpříjemní Velikonoce

Jsou tu Velikonoce, a řada z vás již má určitě konkrétní plány na to, jakým způsobem je chce strávit. Pokud byste do svého velikonočního programu chtěli zařadit také sledování filmů, vybrali jsme pro vás z nabídky streamovací služby HBO GO hned několik pohádek, které vás nebo vaše děti zaručeně pobaví.

Alice (Paula Patton) a David (Matthew Goode), kteří se nedávno dali dohromady, berou své ne zrovna nadšené děti na rodinnou dovolenou na chatu v Cornwallu, aby se všichni lépe poznali. Prázdniny naberou nečekaný spád, když děti na místní pláži objeví kouzelného (a velmi nevrlého) písečného skřítka, který má schopnost plnit přání. Setkávají se také s místním podivínem Tristanem (Russell Brand), který chce zázračného tvora chytit a využít ve svůj prospěch. Následné dobrodružství semkne děti dohromady a přiměje je akceptovat nově nalezené štěstí jejich rodičů.

Zatímco pozdější díly ze ságy Harryho Pottera jsou již o něco temnější, první díl by se dal ještě svým způsobem považovat za pohádku. Na své jedenácté narozeniny se Harry Potter (Daniel Radcliffe), vychovávaný u své tety a strýce v nouzi a nelásce, dozví od obra Hagrida (Robbie Coltrane), že je osiřelým synem mocných čarodějů. Je pozván, aby opustil nevlídnou realitu lidského světa a nastoupil jako žák do Školy čar a kouzel v Bradavicích, určené čarodějům z říše kouzel a fantazie. Získává si přátele i nepřátele a potýká se se svým nezvyklým postavením. Objevuje totiž, že jeho rodiče zahynuli, když ho bránili před zlým lordem Voldemortem, a že účty stále ještě nejsou vyrovnány.

Walt Disney Pictures vám přináší film Na vlásku, jeden z nejzábavnějších a nejvlasatějších příběhů, který se kdy vyprávěl. Když se hledaný bandita Flynn rozhodne schovat v tajemné věži, stane se zajatcem krásné Lociky, jež má oslnivě zlaté vlasy, dlouhé třiadvacet metrů! Flynnova věznitelka vidí v banditovi příležitost, jak se konečně dostat ven z věže, ve které byla zamčená mnoho dlouhých let. Dvojice se tak vrhá vstříc dobrodružství po boku zvláštního superkoně, až příliš ochranářského chameleona a tlupy hospodských kriminálníků. Na vlásku je komedie plná dobrodružství, humoru, srdce a vlasů… spousty vlasů.

Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka. Navzdory krutostem, kterým je nucena čelit, ale Elka neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“. Nehodlá propadnout zoufalství, ani pohrdat těmi, kteří s ní jednají špatně. A pak je tu ještě jistý pohledný cizinec, se kterým se setkala v lesích. Elka, která nemá nejmenší tušení, že se ve skutečnosti jedná o prince, a nikoliv o pouhého učedníka ze zámku, má pocit, že konečně potkala spřízněnou duši…

Kuky se vrací je dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie. Malý Ondra má astma, a tak mu maminka vyhodí do popelnice jeho nejoblíbenější hračku – starého plyšového medvídka Kukyho. Večer před spaním Ondra sní o tom, že se Kuky rozhodl vrátit ze skládky zpět domů. V klukovské fantazii medvídek zabloudí v lese obývaném divokými zvířaty i podivuhodnými bytostmi, o kterých během svého dosavadního života na poličce v dětském pokoji nikdy neslyšel. I v malém vysněném světě ovšem existuje opravdové dobro i skutečné zlo, s nimiž se Kuky musí vyrovnat a stát se pravým hrdinou.

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.