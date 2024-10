Apple Intelligence je o 2 roky pozadu za konkurencí, myslí si zaměstnanci Applu

Apple představil vůbec poprvé vlastní umělou inteligenci poměrně pozdě, a to až letos na WWDC24 a na její nasazení alespoň v USA, kde ji Apple plánuje prozatím uvést na trh stále čekáme. Oproti tomu konkurence nespí a pracuje stále víc a víc na vývoji vlastních modelů umělé inteligence. I z toho důvodu se Apple spojil s leaderem trhu mezi AI a to společností OpenAI a jejím modelem umělé inteligence ChatGPT. Díky tomuto spojení funguje Apple Intelligence tak, že většinu otázek, které na ni uživatel má řeší v rámci samotného zařízení a využívá pro řešení těchto otázek vlastní model umělé inteligence. V případě, že odpověď nedokáže nabídnout, využije ChatGPT a to aktuálně konkrétně ve verzi GPT-4.0.

I díky tomu, že Apple spoléhá primárně na vlastní model AI je Apple Intelligence náročná na výkon a potřebujete minimálně Apple A17 nebo M1 a 8 GB operační paměti, abyste mohli tuto funkci využívat. Apple Intelligence má však i přes to svá omezení a jak velká omezení to jsou řeší Mark Gurman ve svém nejnovějším newsletteru pro magazín Bloomberg. Podle interní studie společnosti Apple je ChatGPT zhruba o 25% přesnější než Siri (verze s využitím Apple Intelligence) a dokáže odpovědět o 30 % více otázek. Podle některých zaměstnanců Applu, kteří na vývoji AI od Applu pracují zaostává prozatím Apple Intelligence o více než dva roky oproti leaderům v oboru AI.

Apple je na dohánění konkurence zvyklí a historicky ukázal například u Apple Maps, že udělá vše pro to, aby konkurenci dohnal nebo předehnal, a to bez ohledu na to, zda to udělá sám, najme si společnosti, které to udělají za něj nebo je dokonce koupí. Ovšem tentokrát to vypadá tak, že se vše šije horkou jehlou. Místo na umělou inteligenci se Apple v posledních letech primárně zaměřil na vývoj Apple Vision Pro a podle Gurmana neexistovala ještě do nedávna žádná strategie, jak AI uživatelům Applu nabídnout. Apple má však výhodu v tom, že má obrovské množství zařízení, na kterých Apple Intelligence poběží a jak známo, tak AI funguje na tom principu, že se z otázek, které mu uživatelé pokládají učí, a právě z toho může těžit. Uvidíme tedy, jak se AI od Applu do budoucna vyvine.