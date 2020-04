5 tipů pro HBO GO, které by měl znát každý jeho uživatel

Streamovací služba HBO GO, provozovaná kabelovou společností HBO, je mezi uživateli poměrně populární, a její využívání stoupá zejména v poslední době, kdy řada lidí zůstává doma. Ovládání a používání aplikace HBO GO je velice snadné samo o sobě, přesto se určitě hodí tipy, díky kterým pro vás bude ovládání aplikace ještě snazší, pohodlnější a efektivnější.

Obsah pro děti pod kontrolou a nastavení zámku

Streamovací služba HBO GO nabízí bohatou nabídku filmů a seriálů i pro ty nejmenší diváky. Od Spongeboba v kalhotách je ale za určitých okolností velmi snadné přejít například ke Hře o trůny, kterou svým dětem (minimálně do určitého věku) určitě servírovat nechcete. HBO GO naštěstí nabízí rodičům užitečné nástroje ke kontrole obsahu, který sledují jejich děti. Můžete aktivovat například Dětský zámek – v aplikaci stačí přejít do sekce “Kids” a poté klepnout na ikonku zámečku v levém horním rohu. Zamčená ikonka signalizuje nemožnost opuštění dětské sekce. Pro odemčení budete muset zadat rodičovský kód. Rodičovský zámek nastavíte po klepnutí na ikonku linek v levém horním rohu na hlavní obrazovce HBO GO. Zde klepněte na Nastavení -> Rodičovská kontrola. Kódem rodičovského zámku také automaticky uzamknete přistup k obsahu, který byl označen jako nevhodný pro děti.

Fotogalerie HBO GO Detska sekce HBO GO Rodicovska kontrola 1 HBO GO Rodicovska kontrola 2 Vstoupit do galerie

Uložení obsahu pro pozdější zhlédnutí

Narazili jste při procházení obsahu streamovací služby HBO GO na seriál či film, který vás zaujal, ale který si nemůžete nebo nechcete v danou chvíli pustit? Existuje velká pravděpodobnost, že časem zapomenete na to, k čemu jste se to vlastně chtěli později vrátit. Naštěstí služba HBO GO nabízí sekci oblíbených, kam si můžete rychle a jednoduše jediným klepnutím přidat obsah pro pozdější zhlédnutí. U každého z titulů naleznete ikonku srdíčka – stačí na ni klepnout a pořad se automaticky uloží mezi oblíbené. Pořady pak najdete v sekci “Oblíbené”, pro odstranění ze seznamu stačí jen znovu klepnout na ikonku srdíčka.

Fotogalerie HBO GO Oblibene 1 HBO GO Oblibene HBO GO Oblibene 2 Vstoupit do galerie

Sledování na webu

Obsah HBO GO můžete sledovat nejenom na svém iPhonu, iPadu nebo Apple TV, ale také v rozhraní jakéhokoliv webového prohlížeče. Stačí jen do adresního řádku zadat adresu hbogo.cz, kde v pravém horním rohu kliknete na “Přihlášení”. Poté zvolíte buďto přihlášení do služby napřímo, nebo přes operátora. Pak už jen stačí zadat přihlašovací údaje a můžete pokračovat ve sledování vašeho oblíbeného obsahu.

Fotogalerie HBO GO Web 1 HBO GO Web 2 hbo go Vstoupit do galerie

Pozor na data

V současné chvíli vzhledem k situaci samozřejmě problematiku mobilních dat řešit nemusíme. Na rozdíl od Netflixu nabízí zatím služba HBO GO možnost stažení obsahu offline pouze pro Android zařízení, a navíc bohužel jen u některých vybraných pořadů. Pokud máte na svém iOS zařízení zapnutou Wi-Fi i mobilní data, a Wi-Fi připojení u vás doma přestane náhodou z jakéhokoliv důvodu fungovat, může vás v některých případech vyjít sledování HBO GO “na datech” draho, aniž byste si toho všimli. Aplikace HBO GO by vás sama měla automaticky upozornit na to, že jste přestali streamovat přes Wi-Fi, a dotáže se vás, zda chcete pokračovat i na mobilním datovém připojení. Pokud chcete data u HBO GO úplně vypnout, ale nechcete je celkově deaktivovat na svém iPhonu, spusťte Nastavení -> HBO GO a zakažte přístup aplikace k mobilním datům.

Nebojte se sdílet

Sdílením přístupu k různým hudebním i filmovým a streamovacím službám jsme se zabývali již v jednom z našich předchozích článků. Je pochopitelné, že provozovatelé těchto služeb nechtějí, abyste své přístupové údaje sdíleli se zbytkem světa – připravili byste je tím o potenciální platící uživatele. HBO GO nicméně ve svých oficiálních podmínkách výslovně uvádí, že své přístupové údaje ke službě můžete sdílet se členy své rodiny i s dalšími blízkými osobami, se kterými sdílíte domácnost – nemusíte se tedy bát podělit o heslo ke svému HBO GO účtu se svým spolubydlícím. Rozhodně byste ale na sdíleném připojení neměli vydělávat.