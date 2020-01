Rodinné předplatné Spotify, Apple Music a dalších služeb: Co, s kým a kde lze sdílet?

Žijeme v době prémiových účtů ke streamovacím, hudebním i zpravodajským službám, v době předplatného a v době sdílení. Když jste se v minulosti chtěli s kamarádem podělit o oblíbenou skladbu nebo film, a chtěli jste tak učinit při nulových nákladech, museli jste se s ním o obsah podělit nepříliš legálním způsobem. Podělit se ale dnes o svůj účet na Netflixu nevypadá jako něco nezákonného – jedná se koneckonců o něco, co si sami platíme, tak proč s tím nenakládat podle svého? Provozovatelé streamovacích služeb však nastavují poměrně striktní pravidla ohledně toho, kdo co s kým může sdílet, a často uživatelům nařizují, aby obsah sdíleli jen s tím, kdo s nimi žije pod jednou střechou. V opačném případě hrozí zrušení jejich předplatnému. Na jednu stranu je to pochopitelné – v každém divákovi, který se zdarma přihlásí k cizímu účtu, přichází daná služba o potenciálního předplatitele. Hrozba zpřísnění podmínek se ale po právu nelíbí těm, kteří službu opravdu poctivě sdílejí se svou rodinou, ale její členové jsou z nejrůznějších důvodů neustále na cestách. V tomto článku vám přinášíme přehled nejčastěji využívaných služeb spolu s podmínkami pro jejich sdílení. Většinu omezujících nařízení lze sice (zatím) obejít, jedná se ale o porušení smluvních podmínek dané služby, za které hrozí úplná blokace účtu.

Když platforma YouTube přišla s placenou službou YouTube Premium a YouTube Music Premium, zavedla coby součást předplatného také takzvaný rodinný tarif. V jeho rámci může placený odběr prémiových služeb platformy YouTube sdílet až pět členů domácnosti. Rodinnou skupinu musí založit takzvaný správce rodiny, který také jako jediný může zakoupit rodinný tarif a rozhodovat o členství v rodině. Správce rodiny musí být starší osmnácti let, žít v zemi, kde jsou dostupné zmíněné prémiové služby a mít aktivovaný Google účet. Správce rodiny také nesmí být členem žádné jiné rodinné skupiny a nesmí být zaregistrován k účtu G Suite. Členové rodiny, kteří sdílejí některou z prémiových služeb platformy YouTube, mohou sdílet přístup k placeným odběrům YouTube s individuálními předvolbami sledování i poslechu. Každý z členů rodiny má tedy k dispozici svou vlastní knihovnu, seznamy videí, odběry i doporučení, přičemž tyto položky nesdílí s ostatními členy skupiny. Členové rodinné skupiny musí mít vlastní Google účet, který není účtem G Suite, a sdílet stejnou domácnost jako správce rodiny, což YouTube ověřuje přístupem k polohovým službám. Členové rodiny také nesmí být členy jiné rodinné skupiny, další podmínkou je věk nad 13 let. Cena rodinného tarifu je 269 korun měsíčně.

Fotogalerie Spotify Premium Family 1 Spotify Premium Family 2 Spotify Premium Family 3 Vstoupit do galerie

Hudební streamovací služba Spotify nabízí kromě své bezplatné verze také placenou verzi Premium. Také tuto prémiovou službu lze nastavit pro rodinné sdílení, a to až pro šest osob. Každý z členů rodiny bude mít svůj vlastní Spotify účet, přičemž služba Spotify Premium Family nabízí možnost správy “dětských” účtů nastavením filtrů explicitních výrazů. Cena Spotify Premium Family činí měsíčně zhruba 233 korun. Člen rodiny, který Family účet založí, se automaticky stává jeho správcem s povinností správy plateb a oprávněním k nastavení adresy, přidání či odebrání členů nebo nastavení filtrů explicitních výrazů. Členové rodiny musí sdílet stejnou adresu se správcem rodinného účtu, přičemž adresu lze nastavit buďto automaticky přidělením přístupu aplikace k polohovým službám, nebo jejím ručním zadáním.

Rodinný tarif můžete aktivovat také u hudební streamovací služby Apple Music. Předplatné služby tak může sdílet až šest členů rodiny, z nichž každý bude mít přístup ke kompletní nabídce Apple Music. Pro sdílení předplatného Apple Music je zapotřebí mít aktivované Rodinné sdílení, a poté můžete pozvat ostatní členy rodiny do skupiny. Rodinné sdílení předplatného Apple Music lze aktivovat jak při první registraci do služby, tak i při stávajícím členství. Jedinou podmínkou členství v Rodinném sdílení je, aby všichni členové rodiny měli účet založený ve stejné zemi – po bydlišti Apple nepátrá. Cena rodinného předplatného Apple Music činí 229 korun měsíčně.

Netflix rodinné sdílení jako takové nenabízí, cena jeho tarifů se ale odvíjí od počtu zařízení, na kterých můžete pořady sledovat – při nejvyšším tarifu v ceně 319 korun lze filmy i seriály sldovat až na čtyřech různých zařízeních. Sdílení hesla k Netflixu s přáteli, spolubydlícími nebo členy rodiny je běžná a rozšířená praxe, vedení streamovací služby je ale trnem v oku. Netflix sice nabízí vytvoření až pěti dalších účtů pod jedním účtem, ve svých podmínkách užívání (bod 4.2) ale jasně uvádí, že by jeden účet – respektive heslo k němu – neměl být sdílen s osobami mimo společnou domácnost. Netflix ale (zatím) lokalitu uživatelů nijak neprověřuje.

Na podobném principu jako Netflix funguje i služba HBO GO. Ta za cenu 159 korun měsíčně nabízí možnost sledovat pořady služby až na pěti různých zařízeních s možností sledování až dvou streamů najednou. Stejně jako Netflix pracuje HBO GO na principu přihlašování pod jménem a heslem, takže je hojně sdílena nejen spolubydlícími nebo členy rodiny, ale internetu narazíte i na diskusní fóra, ve kterých uživatelé nabízí účast na svém předplatném za pár desítek korun. Společnost HBO však na svých stránkách jasně uvádí, že služba HBO GO by měla být striktně sdílena pouze členy jedné domácnosti.