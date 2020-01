Změřili jsme, kolik dat spotřebuje volání přes nejpopulárnější komunikační aplikace

Již téměř dva roky začínáme s Jirkou náš všední den tím, že zatím co já jdu na zhruba devadesátiminutovou procházku se psem, probíráme přes telefon pracovní záležitosti. Vždy se jedná o zhruba hodinový rozhovor, během kterého plánujeme články, organizační záležitosti a tak dále. Jednoho dne nás napadlo, že bychom toho mohli využít a porovnat, jak jsou na tom jednotlivé služby umožňující audio hovory přes internet, co se kvality a zejména pak spotřeby dat týká.

Pro testování jsme použili iPhone 11 Pro a iPhone XS s poslední verzí iOS 13.3 a s připojením na 4G LTE. Zatímco Jirka byl stále na jednom místě, ja jsem pro změnu každý den šel stejnou trasu se psem. Všechny hovory probíhaly za stejných podmínek ve zhruba stejné době se začátkem v 6:15 a s koncem v 7:30. Každý hovor měl přesně 75 minut a během týdne jsme otestovali hovory přes FaceTime, WhatsApp, Skype, Viber a Messenger. Tedy přes všechny nejoblíbenější komunikační aplikace, které se v Česku a na Slovensku používají. Všechny aplikace byly na obou telefonech nainstalovány ve svých posledních veřejných verzích.

Rád bych na úvod také dodal, že jsme samozřejmě mohli použít nějaký playlist nebo například film, který bychom přehrávali, aby bylo meření při každém hovoru naprosto přesné. Na druhou stranu jsme to neudělali schválně, protože nikdo nikdy nebude při hovoru říkat přesně ta stejná slova, ve stejném pořadí. Test tedy probíhal v co nejpřirozenějších podmínkách, tak jak budou probíhat i vaše klasické hovory.

Aplikace Doba hovoru Spotřebovaná data Skype 1 hodina 15 minut 56,7 MB FaceTime 1 hodina 15 minut 43,6 MB WhatsApp 1 hodina 15 minut 26 MB Messenger 1 hodina 15 minut 25,2 MB Viber 1 hodina 15 minut 15,6 MB

Kvalita hovoru

FaceTime

Zvuková kvalita hraje při hovoru kromě spotřeby dat tu největší roli. Nejvyšší kvality dosahuje jednoznačně hovor uskutečněný přes FaceTime. Kvalita je v případě, kdy používáte například AirPods, taková, že máte pocit jako by člověk, se kterým mluvíte, byl spolu s vámi v jedné místnosti. Jedná se o nejčistší způsob přenosu zvuku, který jsme měli možnost v rámci všech aplikací zaznamenat. Během hovoru se neozývá prakticky žádný šum, zpětná vazba ani nic podobného. Spotřeba při 75 minutovém hovoru byla 43,6 MB dat.

Skype

Co se kvality hovoru týče, na druhém místě se jednoznačně a s vysokým náskokem před ostatními umístil Skype. Hovor sice nebyl tak čistý jako v případě FaceTime od Applu, ale byl neporovnatelně kvalitnější než hovory přes ostatní služby. Opět nedocházelo k žádné zpětné vazbě, šumům ani jiným ruchům, které by nějak nepříjemně zasahovaly do hovoru. Oproti FaceTime je Skype skutečně jen o malinko horší a pro lidi, kteří například nemají iPhone, je to zcela plnohodnotná alternativa, jak telefonovat na denní bázi výrazně kvalitněji, než přes GSM a ostatní služby. Spotřeba při 75minutovém hovoru byla 56,7 MB dat. Pokud nepotřebujete šetřit data a nemáte FaceTime, jedná se rozhodně o nejlepší možnost, co se kvality zvuku týká. Na druhou stranu je potřeba pamatovat na fakt, že spotřeba dat je skutečně vysoká a Skype ani přes vyšší spotřebu dat než FaceTime nedosáhl na jeho kvalitu zvuku.

Messenger

Messenger měl slabších prvních pár minut hovoru, kdy bylo slyšet výraznější šum na pozadí. Nejednalo se sice o tak výrazný šum, jaký je v případě GSM, ovšem i tak byl celkem nepříjemný. Šum však po pár minutách ustoupil mnohem víc do pozadí a i když byl stále patrný, byl již mnohem méně obtěžující než na začátku. Během hovoru se nestávalo, že bychom slyšeli zpětnou vazbu nebo nějaké jiné ruchy, ovšem zhruba dvakrát hovor během 75 minut na pár vteřin vypadl a volající neslyšel druhou stranu. Spotřeba při 75 minutovém hovoru byla 25,2 MB dat.

Viber

Jednoznačně neúspornějším řešením, jak uskutečnit hovor přes internet, je v rámci testovaných aplikací Viber. Ten si vystačil na hovor pouze se spotřebou 15,6 MB dat na 75 minut hovoru, což je o 10 MB méně než druhá nejúspornější aplikace a téměř 4x méně než Skype. Během celého hovoru byl slyšet znatelný šum na pozadí, který se zesiloval současně se zvýšením hlasitosti hovoru. Šum je rozhodně nepříjemná záležitost a byl o něco výraznější než v případě GSM. Na druhou stranu hlas byl velmi čistý, netrápily jej žádné artefakty a hovor fungoval velmi dobře. Kvalita hlasu je dokonce přirovnatelná například ke Skype a jediné, co Viber trápí je přítomný šum. Na druhou stranu, pokud je to daň za minimální spotřebu dat, pak věřím, že v případě, kdy šetříte každé „mega“, budete ochotni právě tuto daň zaplatit.

WhatsApp

Jednoznačně nejhorší kvalitu zvuku jsme zaznamenali u WhatsApp. Překvapilo nás především zjištění, že i když patří stejně jako Messenger pod Facebook, zřejmě používá tato služba zcela odlišné technologie. Zvuk byl horší než v případě hovoru přes GSM a vstupovalo do něj nejen šumění od první do poslední minuty hovoru, ale ze začátku hovoru také nepříjemná zpětná vazba, kdy volající slyšel sám sebe. Volání přes WhatsApp je tedy z hlediska kvality hovoru na posledním místě a upřímně řečeno se domníváme, že nestojí ani za ušetřená data. Jedná se spíše o nouzové řešení, jak zavolat někomu, kdo nemá nic jiného než právě WhatsApp. Jakákoli jiná alternativa z námi testovaných je totiž kvalitativně mnohem lepší. Spotřeba při 75 minutovém hovoru byla 26 MB dat. Jedná se o zhruba stejnou spotřebu dat jako v případě Messengeru, který dosahoval jednoznačně lepší kvality zvuku.

Resumé

Pokud vám nejde o přenesená data a máte jich dostatek, pak jednoznačně nejlepší kvality dosáhnete v případě volání mezi dvojicí uživatelů, kteří mají k dispozici FaceTime právě přes tuto službu od Applu. Kvalita hovoru je bezkonkurenční a spotřeba dat podle našeho názoru zcela koresponduje s kvalitou hovoru. Pokud pak nemáte možnost využít FaceTime určený pouze pro zařízení od Applu, pak je jednoznačně nejlepší volbou z hlediska kvality Skype. Jeho spotřeba dat je ovšem skutečně extrémně vysoká, obzvlášť při srovnání například s již zmíněným FaceTime, jehož kvality nedosahuje a přesto spotřebuje o zhruba 30 % dat více.

V momentě, kdy pro vás hrají hlavní prim data a nemůžete si dovolit jimi plýtvat, například pokud jste v zahraničí, pak je rozhodně nejlepší volbou pro hovor Viber. Ten sice nedosahuje ani vzdáleně kvality FaceTime nebo Skype, ale na druhou stranu dokáže spotřebovat o téměř 3/4 dat méně a spotřeba 15,6MB při hovoru trvajícím 75 minut je za nás naprosto perfektní výsledek. Hovor je stále lepší než hovory přes GSM a v době, kdy jste na druhém konci světa, je to rozhodně nejlepší volba.