Potřebujete nutně volat a iPhone ukazuje SOS? Tohle okamžitě udělejte a můžete volat

Představte si situaci, kterou zažil téměř každý. Potřebujete se okamžitě dovolat rodině, kolegovi nebo třeba záchranné službě, ale váš iPhone najednou ukazuje „Žádná služba“, „Hledání“ nebo pouze „SOS“. Než začnete panikařit, existuje několik kroků, které vám mohou během několika sekund vrátit signál.
1. Zapněte a vypněte režim Letadlo
Tohle je nejrychlejší a často i nejúčinnější řešení. Otevřete Ovládací centrum nebo Nastavení, zapněte režim Letadlo na 15 až 20 sekund a následně jej vypněte. iPhone se tím odpojí od všech sítí a následně se pokusí znovu přihlásit k mobilnímu vysílači. Ve velkém množství případů se signál vrátí během několika sekund.
2. Přesuňte se o pár desítek metrů
Zní to banálně, ale často to funguje. Mobilní signál mohou blokovat betonové konstrukce, výtahy, podzemní garáže, tunely nebo silné kovové konstrukce budov. Pokud jste uvnitř budovy, zkuste se přesunout k oknu nebo ven. Někdy stačí ujít několik metrů a telefon najde vysílač, který předtím nebyl dostupný.
3. Restartujte iPhone
Pokud potřebujete telefonovat a předchozí krok nepomohl, restartujte zařízení. Celý proces zabere zhruba minutu a může odstranit dočasnou chybu v komunikaci mezi iPhonem a mobilní sítí.
4. Pokud vidíte „SOS“, stále můžete volat pomoc
Mnoho lidí netuší, že pokud se na iPhonu objeví „SOS“ nebo „SOS only“, telefon často stále dokáže uskutečnit tísňové volání přes síť jiného operátora. Pokud jde o zdravotní problém, nehodu nebo jinou krizovou situaci, zkuste vytočit tísňovou linku i v případě, že nemáte běžný signál svého operátora.
5. Zapněte Wi-Fi volání
Jestliže máte přístup k Wi-Fi síti, můžete využít funkci Wi-Fi Calling. Mnoho operátorů ji dnes podporuje a umožňuje telefonovat i v místech, kde není mobilní signál. Funkci najdete v Nastavení → Mobilní data → Wi-Fi volání. Pokud ji máte aktivovanou již dříve, můžete normálně telefonovat přes internetové připojení.
6. Zavolejte přes internet
Pokud potřebujete kontaktovat někoho okamžitě a máte přístup k internetu, použijte FaceTime Audio, WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram nebo jinou komunikační aplikaci. Kvalita hovoru bývá často srovnatelná nebo dokonce lepší než u klasického telefonního spojení.
7. Zkontrolujte, zda nejde o výpadek operátora
Někdy není problém ve vašem telefonu, ale v síti operátora. Pokud máte internet přes Wi-Fi, podívejte se na sociální sítě operátora nebo specializované služby sledující výpadky. Velké výpadky sítí nejsou běžné, ale několikrát do roka postihnou i miliony zákazníků najednou.
8. V zahraničí zkontrolujte roaming
Pokud jste na cestách mimo Českou republiku, může být problém v deaktivovaném datovém roamingu nebo v tom, že se telefon nepřihlásil k místní síti. V Nastavení → Mobilní data → Volby dat zkontrolujte, zda je roaming povolený.
9. Vyjměte a znovu vložte SIM kartu
U modelů s fyzickou SIM kartou může pomoci její vyjmutí a opětovné vložení. Někdy se totiž stane, že telefon kartu správně nenačte nebo dojde k chybě při registraci do sítě.
10. Když potřebujete volat opravdu urgentně
Pokud jste v oblasti bez signálu a potřebujete pomoc okamžitě, zkuste se přesunout na vyvýšené místo, mimo budovy nebo hustý les. Mobilní signál bývá nejsilnější na otevřených prostranstvích. Majitelé novějších iPhonů navíc mohou v některých zemích využít satelitní nouzovou komunikaci, která funguje i mimo dosah mobilních sítí.
Nejhorší chyba? Čekat
Většina lidí udělá jednu věc: podívá se na „Žádná služba“ a čeká, že se problém vyřeší sám. Pokud ale potřebujete telefonovat okamžitě, je mnohem rychlejší přepnout režim Letadlo, restartovat telefon nebo využít Wi-Fi volání. Právě kombinace režimu Letadlo, restartu a Wi-Fi volání vyřeší podle zkušeností operátorů většinu situací, kdy se iPhone náhle odpojí od mobilní sítě.