Apple vyslyšel prosby milionů z nás. macOS 27 konečně opraví tento letitý problém

Přestože Apple na WWDC 2026 věnoval nejvíce prostoru vylepšenému designu systémů, vylepšené Siri a funkcím Apple Intelligence, v macOS 27 Golden Gate se objevují i novinky, které sice nejsou tak nápadné, ale pro řadu uživatelů mohou být ve výsledku ještě důležitější. Jedna z nich potěší především majitele ultrawide monitorů, kteří si na omezení macOS stěžovali už dlouhé roky.
Apple totiž do macOS 27 přidává nativní podporu ultrawide monitorů ve výrazně lepší podobě než doposud. Systém nově zvládne pracovat s rozlišením až 5K při obnovovací frekvenci 120 Hz, což je parametr, který využívá stále více prémiových monitorů určených jak pro profesionální práci, tak pro náročnější domácí použití.
Ještě důležitější je však druhá novinka, která řeší problém, na který narazil prakticky každý majitel externího monitoru připojeného k Macu. macOS si totiž nově dokáže zapamatovat přesné rozložení obrazovek a po opětovném připojení monitoru vše automaticky obnovit do původního stavu. Jinými slovy, pokud si jednou nastavíte pozici monitorů, uspořádání ploch nebo rozmístění oken, systém si vše zapamatuje a při dalším připojení vás nebude nutit nastavovat vše znovu.
Právě tato drobnost patřila mezi nejčastější výtky uživatelů pracujících s externími displeji. Zejména lidé, kteří používají MacBook v kanceláři, doma nebo na více pracovištích, dobře znají situaci, kdy po připojení monitoru nebylo vše přesně tam, kde to při posledním použití zanechali. V některých případech bylo nutné znovu upravovat pozici displejů nebo přesouvat okna aplikací na správné obrazovky.
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Ultrawide monitory přitom zažívají v posledních letech obrovský boom. Díky širokému pracovnímu prostoru dokážou v mnoha případech nahradit sestavu dvou klasických monitorů, což ocení programátoři, střihači videa, fotografové i běžní kancelářští pracovníci. Zatímco na platformě Windows je jejich podpora dlouhodobě velmi dobrá, uživatelé Maců se často potýkali s různými kompromisy, ať už šlo o rozlišení, obnovovací frekvenci nebo právě správu více displejů.
Apple tak touto novinkou reaguje na dlouhodobé požadavky své komunity. Ačkoliv nejde o funkci, která by se objevila na reklamních billboardech nebo ve velkých marketingových kampaních, právě podobná vylepšení často rozhodují o tom, jak příjemně se zařízení používá každý den.
macOS 27 Golden Gate je nyní k dispozici vývojářům v rámci beta testování. Finální verze systému by měla dorazit na kompatibilní Macy letos na podzim společně s ostatními novými operačními systémy Applu. Pokud přitom patříte mezi uživatele ultrawide monitorů, dost možná půjde o jednu z nejpraktičtějších novinek celého systému.