macOS 27 kompatibilita oficiálně – Rozlučte se s Intel Macy, budoucnost je Apple Silicon!

Apple na WWDC 2026 oficiálně představil macOS Golden Gate a spolu s novou verzí systému potvrdil i konec jedné důležité éry. Přesně podle loňských očekávání totiž definitivně skončila podpora Maců s procesory Intel. Zatímco macOS Tahoe byl posledním systémem, který na těchto počítačích běžel, macOS Golden Gate už vyžaduje výhradně Apple Silicon.
Pokud tedy vlastníte některý z novějších Maců s čipy řady M, máte vyhráno. Nový systém bude podporovat MacBook Air s Apple Silicon od roku 2020, MacBooky Pro s Apple Silicon od roku 2020, iMacy od roku 2021, Mac mini od roku 2020, Mac Studio od roku 2022, Mac Pro od roku 2023 a samozřejmě také zcela nový MacBook Neo představený letos.
Naopak několik modelů, které ještě zvládly macOS Tahoe, letos ze seznamu podporovaných zařízení zmizelo. Konkrétně jde o:
- MacBook Pro 16″ (2019)
- MacBook Pro 13″ (2020, čtyři porty Thunderbolt 3)
- iMac (2020)
- Mac Pro (2019)
Právě tento krok se dal očekávat už delší dobu. Apple totiž na přechod k vlastním procesorům upozorňuje od roku 2020 a poslední Intel Macy se postupně dostávají na konec svého softwarového životního cyklu. Pro řadu uživatelů je však překvapivé, že podpora končí právě letos, protože například iMac z roku 2020 nebo MacBook Pro z téhož roku rozhodně nepůsobí ani dnes jako zastaralé stroje.
Dobrou zprávou nicméně je, že majitelé těchto počítačů nezůstanou úplně bez podpory. Apple tradičně několik let vydává bezpečnostní aktualizace i pro předchozí verze macOS, takže uživatelé zůstávající na macOS Tahoe by měli nadále dostávat důležité bezpečnostní záplaty. Pokud ale budou chtít využívat nové funkce macOS Golden Gate a budoucích verzí systému, bez přechodu na některý z Maců s Apple Silicon se už neobejdou.
Po šesti letech od zahájení přechodu na vlastní čipy tak Apple definitivně uzavírá kapitolu Intel Maců. A i když to pro některé uživatele nebude příjemná zpráva, bylo jasné, že tento okamžik dříve či později přijde.