Zavřít reklamu

macOS 27 kompatibilita oficiálně – Rozlučte se s Intel Macy, budoucnost je Apple Silicon!

Mac
J. Jiří Filip
0

Apple na WWDC 2026 oficiálně představil macOS Golden Gate a spolu s novou verzí systému potvrdil i konec jedné důležité éry. Přesně podle loňských očekávání totiž definitivně skončila podpora Maců s procesory Intel. Zatímco macOS Tahoe byl posledním systémem, který na těchto počítačích běžel, macOS Golden Gate už vyžaduje výhradně Apple Silicon.

Mohlo by vás zajímat

Pokud tedy vlastníte některý z novějších Maců s čipy řady M, máte vyhráno. Nový systém bude podporovat MacBook Air s Apple Silicon od roku 2020, MacBooky Pro s Apple Silicon od roku 2020, iMacy od roku 2021, Mac mini od roku 2020, Mac Studio od roku 2022, Mac Pro od roku 2023 a samozřejmě také zcela nový MacBook Neo představený letos.

Naopak několik modelů, které ještě zvládly macOS Tahoe, letos ze seznamu podporovaných zařízení zmizelo. Konkrétně jde o:

  • MacBook Pro 16″ (2019)
  • MacBook Pro 13″ (2020, čtyři porty Thunderbolt 3)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

Právě tento krok se dal očekávat už delší dobu. Apple totiž na přechod k vlastním procesorům upozorňuje od roku 2020 a poslední Intel Macy se postupně dostávají na konec svého softwarového životního cyklu. Pro řadu uživatelů je však překvapivé, že podpora končí právě letos, protože například iMac z roku 2020 nebo MacBook Pro z téhož roku rozhodně nepůsobí ani dnes jako zastaralé stroje.

Mohlo by vás zajímat

Dobrou zprávou nicméně je, že majitelé těchto počítačů nezůstanou úplně bez podpory. Apple tradičně několik let vydává bezpečnostní aktualizace i pro předchozí verze macOS, takže uživatelé zůstávající na macOS Tahoe by měli nadále dostávat důležité bezpečnostní záplaty. Pokud ale budou chtít využívat nové funkce macOS Golden Gate a budoucích verzí systému, bez přechodu na některý z Maců s Apple Silicon se už neobejdou.

Po šesti letech od zahájení přechodu na vlastní čipy tak Apple definitivně uzavírá kapitolu Intel Maců. A i když to pro některé uživatele nebude příjemná zpráva, bylo jasné, že tento okamžik dříve či později přijde.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.