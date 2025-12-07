Recenze MacBook Pro M5: V hlavní roli rychlost

Letošní rok by na našem magazínu nebyl úplný, kdyby na něm nevyšla recenze MacBooku Pro M5, který Apple představil před pár týdny po boku nového iPadu Pro M5 a Vision Pro M5. A zatímco test iPadu Pro M5 mám již nějakou dobu zdárně za sebou, s testem MacBooku Pro M5 jsem si dal tak trochu na čas, abych si jej coby dlouhodobý uživatel macOS „osahal“ co možná nejvíce. Teď zpětně však tohoto rozhodnutí trochu lituji. Zvykl jsem si totiž na něj tak moc, že je mi po něm už teď trochu smutno. A to i přesto, že toho vlastně donesl nejméně za poslední roky.
Stejný jako loni, přesto vás to štvát nebude
Se změnami Apple letos u svého základního MacBooku Pro opravdu šetřil, jelikož tou jedinou věcí, která se mezigeneračně změnila, je nový čip doplněný o nepatrně rychlejší SSD. Podíváme-li se ale na vzhled, rozměry či hmotnost, bavíme se o tom samém stroji, který už roky známe, což ve výsledku úplně nevadí. Ano, jeho tloušťka 1,55 cm není úplně nejmenší a s hmotností 1,55 kg už jej budete trochu v batohu cítit, stále se však jedná o solidně kompaktní stroj s naprosto neuvěřitelným výkonem v útrobách.
Co pak člověka dokáže oslnit a to i přesto, že se o novinku nejedná, je displej s nanotexturou. Ta eliminuje odlesky světla a to opravdu spolehlivě. Čitelnost displeje proti slunci či nyní pod umělým světlem interiérů je díky nanotexture fantastická a to i ve srovnání s klasickými matnými monitory. Osobně využívám 32“ 4K monitor od LG s matnou povrchovou úpravou a musím říci, že s odlesky si tak dobře jako MacBook díky nanotexture v žádném případě neporadí. A co víc, nanotextura nemá pohledově žádný výrazný vliv na zobrazovací schopnosti stroje. Ano, naprosto nepatrné rozmazání zobrazovaného obsahu při opravdu detailním zkoumání vidět je, nicméně všimnete si jej primárně ve chvíli, kdy vedle sebe postavíte MacBook s klasickým lesklým displejem a stroj s displejem s nanotexturou.
Tuto úpravu displeje si samozřejmě můžete nakonfigurovat, jelikož se volitelná. Za sebe bych ale nanotexturu určitě doporučil a doufám, že s ní Apple přijde i příští rok u MacBooků Air M5, protože by pro mě osobně byla daleko silnějším argumentem k přechodu na tento stroj než vyšší výkon.
Ačkoliv je tedy nanotextura za mě opravdu skvělá, sluší se objektivně zopakovat, že se nejedná o žádnou novou věc, ale o rok starou možnost. Stejné jsou pak i ostatní specifikace displeje, na který se sice i nadále kouká naprosto náramně, avšak třeba navýšení jasu by určitě potěšilo. Přeci jen, vyšší jas v kombinaci s nanotexturou by posunul využitelnost tohoto stroje na ostrém slunci na další úroveň. My si však musíme stále vystačit „jen“ se 1000 nity, což sice není málo, nicméně iPhony v dnešní době zvládají daleko víc by doufejme proto, že se u nich Apple co nevidět inspiruje a bude navyšovat i u počítačů.
Fotogalerie
S trochou nadsázky se mi chce říci, že takto „rozpačitě“ bych mohl pokračovat i nadále. Stejné jako loni jsou totiž třeba i porty, slyšitelně se neposunula zvuková složka, webkamera je také pořád stejná (byť díky Center Stage opravdu skvělá) a neposunuly se ani bezdrátové standardy, takže MacBook Pro M5 stále spoléhá na WiFi 6E či Bluetooth 5.3. Totéž v bledě modrém pak platí i u nabíjení, které je stále stejně rychlé a stále je pro něj doporučován 70W adaptér pro klasické a 96W adaptér pro rychlonabíjení.
Je nicméně třeba upozornit na to, že Apple od letoška nepřibaluje k MacBookům Pro nabíjecí adaptéry, takže pokud dostatečně výkonný doma nemáte, musíte si jej dokoupit. Okleštění příslušenství v balení je však naštěstí reflektováno v ceně, kdy zatímco loni začínal MacBook Pro M4 na 49 990 Kč, letos si Apple za základní stroj účtuje „jen“ 45 990 Kč. Ušetřené peníze tak můžete využít třeba právě k nákupu napájecího adaptéru, popřípadě k navýšení operační paměti nebo úložiště, nebo ke koupi nanotextury. Za sebe bych tedy absenci adaptéru v balení jako negativum určitě nevnímal, byť si uvědomuji, že mnozí uživatelé jsou z tohoto kroku rozladění.
Fotogalerie #2
V hlavní roli výkon
Jelikož moje práce spočívá primárně v mailech, tvorbě textových souborů, maximálně pak jednoduché úpravě fotek a tak podobně, cílovou skupinou pro tento stroj rozhodně nejsem, protože jej nedokáži ani zdaleka využít na maximum. To však na druhou stranu neznamená, že mi jeho výkon nechutnal, protože to, jakou rychlost vám dokáže poskytnout i při jednoduché práci, je prostě mazec. Ať už se bavíme o spouštění aplikací, hromadném převodu fotek z jednoho do druhého formátu, potažmo o jejich zmenšování opět v rámci hromadných úprav, vše probíhá mrknutím oka. Tytéž činnosti přitom můj MacBook Air M3 zvládá v horizontu jednotek vteřin, což také není špatné, ale na lepší si logicky vždy zvyká lépe.
Citelný posun je vidět i na poli AI, kde jsem si hrál s funkcemi Apple Intelligence v čele s Vyčistit ve fotkách. Kdo tuto funkci na Macu používá, ví, že po označení předmětu ke smazání vždy chvilinku trvá, než se tak stane a AI jej nahradí pozadím. Zde vás ale díky vylepšenému Neural Engine čeká čekání jen naprosto minimální, u snažšího odstraňování předmětů pak prakticky žádné. Jasně, bavíme se stále o činnostech, které tomuto stroji určitě nedají zabrat, ale je fajn vidět, že i běžný uživatel, který si k němu sedne, pocítí zlepšení.
Co se pak týče komplexnějších testů, mrknout můžete na screenshoty níže, které zachycují měření rychlosti disků a řadu dalších aspektů, které vám o výkonu prozradí víc a pokud daným měřením rozumíte, pomohou vám pochopit, o jak výkonnostně zajímavé zařízení se to vlastně jedná.
Fotogalerie #3
Je rychlejší, stále však vydrží celý den
Říká se, že s jídlem roste chuť. Zde se toho však bát nemusíte. Ačkoliv je čip M5 výkonnější než předešlá generace, papírově je na tom z hlediska výdrže stejně a totéž potvrzují i mé testy. Při standardním pracovním vytížení vám tak v pohodě vydrží i 2 pracovní dny po 8 až 10 hodinách denně. Apple sice uvádí, že zvládne až 24 hodin, avšak to jen za opravdu mírného scénáře, takže s tím bych úplně nepočítal. Nicméně i to, co zvládne, je za mě osobně opravdu fajn a pokud jste zvyklí na výdrž MacBooků Air, která je sama o sobě velmi dobrá, zde budete z pár hodin navíc podle mého názoru naprosto nadšeni.
Resumé
Zhodnotit takto málo vylepšený stroj je sice na jednu stranu velmi obtížné, na druhou však enormně jednoduché. MacBook Pro M5 totiž navazuje na silný loňský model se spoustou vylepšení a jeho úroveň posouvá ještě o několik pater výše právě díky vyššímu výkonu a lepšímu Neural Engine. Právě díky tomu se tak jedná o stroj, který je jednak enormně komplexní a jednak šitý na míru dnešní době a potřebám náročných uživatelů. Nižší cenovka pak za mě dokáže spíš potěšit než naštvat, protože věřím tomu, že kdo po tomto stroji sáhne, nějaký ten výkonný USB-C adaptér k dispozici má. Protože přeci jen, s přihlédnutím k ceně se úplně o vstupenku do macOS světa nejedná. Stejně tak se určitě nejedná ani o stroj, na který by se měli hnát majitelé loňské generace. Pokud však máte model s M3 či starší a víte, že vedle vyššího výkonu oceníte i další vlastnosti této generace (které se shodují s těmi z loňska), pak vedle určitě nesáhnete.