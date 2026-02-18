Zavřít reklamu

Narazil Apple na pomyslný strop? iPad Pro nedostane v příštích letech žádné zásadní vylepšení

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

iPad Pro by údajně neměl v následujících letech projít žádnou výraznou proměnou. S informací přišel známý leaker Instant Digital, který uvádí, že Apple neplánuje zásadní redesign ani výrazné hardwarové inovace.

Mohlo by vás zajímat

Jedním z hlavních důvodů má být cena OLED panelů, které Apple u iPadu Pro nasadil v roce 2024. Výrobní náklady podle všeho neklesají tak rychle, jak by si společnost přála. Zároveň se ukazuje, že přechod na OLED a celkové přepracování konstrukce se na prodejích nějak významně nepodepsalo. To může být pro Apple signál, že další radikální investice do designu (například ještě tenčí rámečky po vzoru konkurenčních prémiových tabletů) by nepřinesly odpovídající návratnost.

iPad Pro M5 LsA 47 iPad Pro M5 LsA 47
iPad Pro M5 LsA 46 iPad Pro M5 LsA 46
iPad Pro M5 LsA 45 iPad Pro M5 LsA 45
iPad Pro M5 LsA 39 iPad Pro M5 LsA 39
iPad Pro M5 LsA 40 iPad Pro M5 LsA 40
iPad Pro M5 LsA 41 iPad Pro M5 LsA 41
iPad Pro M5 LsA 38 iPad Pro M5 LsA 38
iPad Pro M5 LsA 44 iPad Pro M5 LsA 44
iPad Pro M5 LsA 37 iPad Pro M5 LsA 37
iPad Pro M5 LsA 43 iPad Pro M5 LsA 43
iPad Pro M5 LsA 42 iPad Pro M5 LsA 42
iPad Pro M5 LsA 36 iPad Pro M5 LsA 36
Vstoupit do galerie

Evoluce místo revoluce

Apple sice pravděpodobně zachová pravidelný cyklus aktualizace. Ovšem půjde spíše o postupné technické úpravy. Po nasazení čipu M5 v říjnu 2025 se očekává příchod čipu M6, a to koncem letošního roku nebo během roku 2027. Spekuluje se také o implementaci pokročilejšího chlazení typu vapor chamber, podobného řešení u modelů iPhone 17 Pro.

Jiné zásadní změny se v tuto chvíli neočekávají. Zdá se tedy, že iPad Pro vstupuje do období, v němž se zásadních novinek nedočkáme a v podstatě půjde spíše jen o zvyšování výkonu. Za mě žádný zásadní redesign není třeba. iPad Pro je nádherný a velmi výkonný stroj, jehož plný potenciál zužitkuje jen hrstka uživatelů. Mám dojem, že pokud bude Apple v následujících letech měnit pouze „vnitřek“, životní cyklus jednotlivých modelů bude delším a málokdo bude mít důvod k upgradu.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.