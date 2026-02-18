Narazil Apple na pomyslný strop? iPad Pro nedostane v příštích letech žádné zásadní vylepšení

iPad Pro by údajně neměl v následujících letech projít žádnou výraznou proměnou. S informací přišel známý leaker Instant Digital, který uvádí, že Apple neplánuje zásadní redesign ani výrazné hardwarové inovace.
Jedním z hlavních důvodů má být cena OLED panelů, které Apple u iPadu Pro nasadil v roce 2024. Výrobní náklady podle všeho neklesají tak rychle, jak by si společnost přála. Zároveň se ukazuje, že přechod na OLED a celkové přepracování konstrukce se na prodejích nějak významně nepodepsalo. To může být pro Apple signál, že další radikální investice do designu (například ještě tenčí rámečky po vzoru konkurenčních prémiových tabletů) by nepřinesly odpovídající návratnost.
Evoluce místo revoluce
Apple sice pravděpodobně zachová pravidelný cyklus aktualizace. Ovšem půjde spíše o postupné technické úpravy. Po nasazení čipu M5 v říjnu 2025 se očekává příchod čipu M6, a to koncem letošního roku nebo během roku 2027. Spekuluje se také o implementaci pokročilejšího chlazení typu vapor chamber, podobného řešení u modelů iPhone 17 Pro.
Jiné zásadní změny se v tuto chvíli neočekávají. Zdá se tedy, že iPad Pro vstupuje do období, v němž se zásadních novinek nedočkáme a v podstatě půjde spíše jen o zvyšování výkonu. Za mě žádný zásadní redesign není třeba. iPad Pro je nádherný a velmi výkonný stroj, jehož plný potenciál zužitkuje jen hrstka uživatelů. Mám dojem, že pokud bude Apple v následujících letech měnit pouze „vnitřek“, životní cyklus jednotlivých modelů bude delším a málokdo bude mít důvod k upgradu.